陸最大規模「國鈾一號」新進展　成功生產第一桶天然鈾

▲ 大陸中核集團宣布，「國鈾一號」重大發展，成功產出第一桶天然鈾 。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

大陸國企中核集團今（11）日有重大宣布，目前大陸規模最大的天然鈾生產項目「國鈾一號」示範工程已成功生產首批天然鈾，這標誌著在天然鈾生產領域邁出了重要一步，將有效強化能源資源的自主供應能力。

《央視》新聞報導，位於內蒙古鄂爾多斯的「國鈾一號」示範工程，是產能規模最大、建設標準最高、建設速度最快的天然鈾生產基地，具備綠色、經濟、智慧與高效等特點。今日首桶天然鈾順利下線，進一步提升了我國在全球鈾資源開發領域的國際影響力。

中核集團中國鈾業股份有限公司黨委書記、董事長袁旭表示，「首桶天然鈾的成功產出，意味著『國鈾一號』示範工程已從全面建設階段邁入試生產階段。該項目將進一步強化我國天然鈾的保障能力，盤活北方盆地數十萬噸複雜砂岩型鈾資源，將『呆礦』轉化為『寶藏』，為未來生產更多天然鈾奠定堅實基礎。」

與傳統採礦方式不同，「國鈾一號」所採用的地浸採鈾技術顛覆了傳統井下開採模式，無需將礦石提升至地表進行處理。該技術是將二氧化碳與氧氣溶於水中，注入含礦層後與其中的鈾產生反應，再將含鈾溶液抽取至地表，輸送至水冶廠進行金屬鈾的提取與回收。

▲ 大陸「國鈾一號」有重大發展 。（圖／翻攝 央視）

此技術使用二氧化碳與氧氣作為原料，不僅成本低廉，亦具環保效益。據悉，一座中等規模的鈾礦每年可利用並消耗三萬噸二氧化碳。

中核集團首席科學家、中國鈾業總工程師蘇學斌指出，「針對我國北方砂岩型鈾礦的特性，我們採用二氧化碳與氧氣作為浸出劑，達成理想的浸出效果，實現天然鈾產業的『五大革新』：第一是資源利用上的突破，第二是安全水平的提升，第三是產能規模的擴大，第四是生產效率的提高，第五則是更為綠色與智慧的技術應用。」

袁旭補充表示，未來這項技術將在我國北方盆地多個產能項目中實現應用，推動北方千噸級鈾礦大型基地的建設，以滿足我國核電發展的持續需求。