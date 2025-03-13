主機板大廠2主管跳槽陸企挖角人才　7年撈3258萬被起訴

▲前浩鑫總經理陳俞涉為陸資在台召募筆電研發人才，被依《兩岸人民關係條例》起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

主機板大廠浩鑫公司的前總經理陳俞、筆電研發部副總陳志賢，涉嫌在2014跳槽隸屬中共國有企業中和集團旗下的同方國際公司，未經許可，以陸資在台成立志合訊息公司，招攬筆電研發、設計人才，幫同方研發筆電，台北地檢署13日依違反《兩岸人民關係條例》將2人提起公訴，並請法院沒收2人薪獎收入共3258萬餘元。

起訴指出，同方公司原是中國共產黨國有企業「清華控股」的子公司，2019年改由中共國有企業「中和集團」控股，並在2010年到香港成立百分之百持股的同方國際等關係企業，進行筆記型電腦相關產品的全球研發、製造、營運及銷售。

2014年間，原在主機板代工廠浩鑫任職的陳俞疑因公司轉型策略問題離職，被挖角到同方國際公司擔任總經理，原浩鑫筆電研發副總陳志賢轉任當同方國際的副總，並試圖向經濟部投審司申請在台成立公司，結果被駁回。

陳俞、陳志賢明知大陸地區營利事業未經許可，不可在台從事業務活動，仍在申請遭駁回後，在台灣設立志合訊息公司，作為同方公司筆記型電腦在台研發中心，並以同方公司名義在台廣徵才，甚至挖角過去浩鑫共事同仁。

檢察官江宇程計算，陳志賢2017年到2023年為同方工作的薪資獎金共計2890萬7961元，陳俞賺到的比較少，只有367萬3400元，但都屬於違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》的犯罪所得，因此依法起訴2人的同時，也請求法院一併宣告沒收或追徵。