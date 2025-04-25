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大陸 大陸焦點 特派現場

陸國企會議室男女「揉臀激吻」　遠端一票人「直播」看傻眼

記者魏有德／綜合報導

大陸國企中國鐵塔集團旗下「安徽鐵塔」分公司近日傳出「不雅視頻（影片，下同）」外洩事件，在陸網流傳的影片中，一對男女在會議室裡擁抱激吻、耳鬢廝磨，然而，整個過程卻「赤裸裸」的放送到遠在千里之外的福建鐵塔總控中心，讓在場不下十名工作人員看傻眼。

▲大陸一對男女在會議室裡熱情激吻，過程全被即時放送到遠端的總控中心。（圖／翻攝微博）

▲大陸一對男女在會議室裡熱情激吻，過程全被即時放送到遠端的總控中心。（圖／翻攝微博，下同）

根據影片顯示，這對男女在安徽鐵塔的會議室內擁抱激吻，男生還將手放在女生的臀部上來回游移。過程雖只擷取了約15秒在網路上流傳，火辣的行為仍讓人看了不禁臉紅心跳。

不過，就在螢幕的另一端，在福建的鐵塔總控中心裡，一群工作人員正「即時」收看這對男女的行為，還發出陣陣哄笑聲，不時交頭接耳討論著。

▲大陸一對男女在會議室裡熱情激吻，過程全被即時放送到遠端的總控中心。（圖／翻攝微博）

影片在陸網瘋傳後，中國鐵塔集團安徽分公司緊急於24日發出聲明指，在基本查清事實後，連夜召開專門會議，依據公司員工違紀違規處罰辦法，鑒於該事件對公司造成非常惡劣的影響，決定對涉事員工立即進行停職檢查。

聲明強調，我們對由此給社會公眾帶來的不良影響再次深表歉意，也將深刻反思工作中存在的不足，有針對性地加強員工的職業道德建設和行為規範管理。衷心感謝社會各界的關心和支持。

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