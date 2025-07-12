「準百合」颱風恐襲日本關東　下周末台灣防熱帶系統威脅

▲今午後大台北、宜蘭有較大雨勢，下周又有熱帶系統發展。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

太平洋高壓增強，今(12日)天和周日要留意局部午後雷雨，尤其是今天，大台北、宜蘭午後有短時較大雨勢。氣象專家吳聖宇表示，百合颱風最快今晚到明晨生成，下周一有機會影響日本關東，下周二到北海道附近；另下個周末要留意台灣東方海域是否有熱帶系統靠近甚至通過。

低壓帶北抬，太平洋高壓勢力西伸到台灣附近，今明兩天(12-13日)周末假期天氣較為穩定，不過午後雷雨發展的機會高，特別是今天比較明顯，上午各地大致多雲或有陽光，午後各地山區及近山區的平地容易有熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨，尤其預報資料看起來平地部分在大台北、宜蘭可能有短時較大雨勢。明天降雨範圍和雨量皆縮減。

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天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，下周一(14日)後，太平洋高壓勢力範圍東退、南壓，北邊低壓帶南側的西南風再度來到台灣附近，水氣會變多，不至於出現劇烈降雨，但天氣仍不穩定，中南部沿海夜晚、清晨到上午有短暫陣雨或雷雨，上午過後到下午、傍晚變成是內陸、山區有熱對流雷雨，各山區、近山區平地午後都有可能出現降雨。

吳聖宇指出，這種低壓外圍西南風影響的天氣，可能會持續到下周四或下周五(17-18日)，下個周末(19-20日)要注意菲律賓東邊、台灣東南方海域是否有熱帶擾動發展並且靠近、通過台灣附近的機會，如果有系統要經過的話，天氣就會有明顯的變化。

▲熱帶低壓TD07最快今晚或明天清晨生成百合颱風。（圖／氣象署提供）

此外，目前在日本關東以南海域有熱帶性低氣壓TD-07，吳聖宇指出，該熱帶低壓可能今晚到明晨增強為今年第5號颱風百合，並且很快向北移動，下周一(14日)就有機會影響日本關東地區，下周二(15日)繼續北上到北海道附近區域，提醒下周初要前往日本的朋友特別注意。

吳聖宇表示，台灣就要等到百合颱風北上後，太平洋高壓回到日本以南海域，跟西南季風配合重新建立季風低壓槽，再來注意槽中擾動的發展及移動情況，如果有機會靠近台灣，時間點應該要落到下周的後半至周末期間，不過時間尚久，預報仍可能會有較大幅度的變化，後續還要再持續觀察。