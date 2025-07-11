颱風尾又釀災！彰化淹水4千頭豬疑被電死　13萬隻雞溺斃

▲彰化二林養豬場淹水疑似漏電豬隻集體死亡。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

丹娜絲颱風過境，彰化掃到颱風尾，連續兩日傾盆暴雨，甚至2/3鄉鎮全淹水成災，重創彰化農業及養殖業，動物防疫所接獲通報有5場遭淹沒，雞隻死亡超過13萬隻，二林鄉養豬場漏電4000餘頭豬隻死亡，總損失金額已突破1264萬元，養殖戶們面對滿目瘡痍的禽舍，欲哭無淚。

▲彰化養雞場淹水，雞隻死亡。（圖／彰化縣政府提供）

「水像海嘯一樣湧進來，根本措手不及！」彰化地區自7月8日起連日豪雨，低窪地區的養殖場瞬間成為一片澤國，養禽業者無助地表示，雞鴨最怕失溫，一旦浸泡在水中幾乎難逃一死，只能眼睜睜看著成群雞隻在水中掙扎溺斃。

更令人痛心的是，二林鎮一處養豬場，疑似因淹水導致電線漏電，造成4000多頭豬隻觸電暴斃，讓業者多年心血付諸東流，血本無歸，現場景象慘不忍睹。

▲彰化養雞場淹水，雞隻死亡。（圖／彰化縣政府提供）

根據縣府農業處初步統計，全縣共有13萬1400隻雞死亡，經動防所初步通報有二林、芳苑、埔鹽、埤頭鄉等地有5處肉雞養殖場，以及社頭的土雞養殖場受到淹水影響，總損失約526萬元，若再加上二林養豬場的疑似漏電意外，整體損失金額已突破千萬元大關。

農業處強調，所有死亡畜禽將依照化製合約統一處理，以避免衍生嚴重的環保衛生問題，確保民眾健康，後續動防所也將前往進行消毒等作業。

「務必第一時間向公所通報！」農業處再三提醒受災業者，務必在災害發生後立即向當地鄉鎮公所登記，以便進行現場勘查，以免影響自身權益。

▲彰化養雞場淹水，雞隻死亡。（圖／彰化縣政府提供）