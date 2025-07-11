送便當給打火英雄摔車命危！消防員2度CPR搶命　她帶烤雞致謝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮一位送便當的陳姓女騎士，6月9日要外送到和美消防分隊時時不慎自摔，當場失去呼吸心跳命危，和美消防分隊高級救護員林建宏、陳唯軒火速趕到後，持續CPR1分鐘後讓她恢復心跳急救送醫，住院10多天已康復出院。陳婦今（11）日特別回到消防隊，不僅獻花致謝，還自責害消防員當天沒吃到便當，暖心準備烤雞慰勞救命恩人。

▲女騎士外送便當到和美消防分隊，結果自摔命危，她康復後前往消防隊謝謝救命恩人。（圖／消防局提供）

這起驚險救援發生在6月9日中午，當時陳女正騎車送便當去和美消防分隊，行經和美鎮田東路時突然自摔，頭部重創當場失去生命跡象。和美消防分隊接獲通報，高級救護員林建宏、陳唯軒與秀傳醫院護理師立即趕往現場。

「到的時候她已經OHCA（無呼吸心跳命危），我們馬上壓CPR」，林建宏回憶，才施救約1分鐘，陳婦就恢復心跳，沒想到送醫途中心跳再度停止。救護員立刻進行第二輪CPR，並使用聲門上呼吸道裝置、注射腎上腺素，終於在到院前成功讓她恢復呼吸心跳。

陳女經醫院全力救治，不僅恢復意識，也己於6月23日健康出院，她今天特地回到和美消防分隊致謝，一見到救命恩人就紅了眼眶：「我常常送便當來，知道你們很辛苦，沒想到這次是你們救了我...」說著忍不住哽咽。

▲和美消防分隊成功救回外送便當女騎士。（圖／消防局提供）

特別的是，她還一直惦記著意外當天，因為自己出事，導致消防隊沒收到便當。「我想說他們一定餓肚子了，很過意不去。」為此她特別準備香噴噴的烤雞，要彌補這份「遲到的午餐」，讓消防員們又驚又喜。

「這真的是我們看過最暖心的謝禮！」參與救援的陳唯軒笑說，其實能及時救回患者，就是救護人員最欣慰的事。和美分隊也提醒民眾，騎機車務必注意車速與路況，若發現有人倒地昏迷，應立即撥打119並聽從線上指導施作CPR，把握黃金救援時間。

這場暖心重逢讓現場洋溢溫馨氣氛，陳婦更承諾未來送便當時會更小心。消防隊員們品嚐著充滿謝意的烤雞，也再次見證了守護生命的價值與意義。