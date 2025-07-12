西羅殿斷交普濟殿「爆氣影片」曝光！　百年情誼沒了



記者葉國吏／綜合報導

台南普濟殿、西羅殿宣布斷交，引起社群討論。稍早，普濟殿前往兩廟請神的影片也在網路上瘋傳，可以看到普濟殿總幹事洪忠義現場爆氣。

▲台南普濟殿、西羅殿斷交，爆氣畫面曝光。（圖／翻攝臉書／宗教爆報，下同）

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這次事件引發網友立場交鋒。西羅派認為，二鎮早已表明不出轎，普濟殿總幹事在大殿咆哮對神不敬；普濟派則主張，百年交陪默契應是「正駕對正駕」，且回禮的神明衣帽均依二鎮尺寸訂製，量身時未曾接獲不出轎的通知。

中立派則認為，神與神的交陪不應由凡人隨意決定，雙方未請示神明便貿然行事，根本是「人比神還大」，呼籲雙方冷靜三思。

根據《自由時報》報導，普濟殿總幹事洪忠義表示，他在11日早上抵達西羅殿請神，但迎接的並非預期中的開基二鎮正駕，而是副駕。洪忠義認為，百年交陪應是「正駕對正駕」，此安排顛覆傳統，當場在西羅殿抗議：「兩廟百年交陪，恁顛倒無理，斷起來，你要給我負責！」

西羅殿人員對此表示不滿，認為洪忠義在神明面前大聲咆哮是對神的不敬，雙方因此爆發衝突。最終，洪忠義率隊離開，前往馬公廟繼續請神，沒想到在馬公廟時，因妙方人員已經得知在普濟殿發生的事情，試圖上前關心。但洪忠義聽到「西羅殿」字眼就轉身離去，留下馬公廟的錯愕人員。