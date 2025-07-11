　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸國足51人比賽帶140件行李　網友狂吐槽：帶海參啤酒去韓國玩？

▲▼ 大陸國足：51人托運140件行李，均為必要物資 。（圖／翻攝 中國足球隊）

▲ 大陸國足51人托運140件行李，被吐槽「球踢得不怎樣，行李箱倒是頂配」。（圖／翻攝 中國足球隊）

記者任以芳／綜合報導

大陸國無端惹出是非，近期社交媒體有大量博主和網友曬出國足出征東亞杯的影片，抨擊選手帶的行李數量太多，51人比賽帶了140件行李，引起不少大陸網友指責國足「去韓國玩嗎？」面對質疑，大陸國足官方列出全隊出征東亞杯行李數據回應此事。

綜合陸媒報導，此前，有許多大陸網友曬出國足出征的照片，並且配文「本次赴韓參加東亞杯的中國男足代表團共計51人，托運行李140件？」。恰巧當天都在機場，目睹國腳登機時刻，被龐大的行李陣仗嚇到了。紛紛「吐槽」國腳們的行李多得好像「搬家似的」，讓機場傳送帶堵成春運現場。

還沒搞清楚事情，一些大陸網友開始跟著指責國足，「差生文具多」「球踢得不怎樣，出門行李箱倒是頂配」「是比賽？還是去玩？」甚至諷刺「行李裝海參還是啤酒？」

▲▼ 大陸網友吐槽國足去比賽還是去韓國玩，這麼多行李裝什麼 。（圖／翻攝 百度）

▲ 大陸網友吐槽國足去比賽還是去韓國玩，帶這麼多行李裝什麼？ 。（圖／翻攝 百度）

藉由行李事件，大陸民眾對於國足不滿的情緒，全部一次發洩出來，主因也是大陸國足長期以來的表現差強人意，加上足協管理失控、國家隊與球員選拔黑金交易、俱樂部假球與賭球產業化等黑幕，讓外界對大陸國足難以信任。

對於外界的質疑和指責，大陸國足官方不再沈默，曬出行李數據回應，「本次赴韓參加東亞杯的中國男足代表團共計51人，托運行李140件（其中個人行李84件，隊伍裝備行李56件），裝備行李均為球隊訓練和參賽必要物資。」

大陸國足官方表示，「抵達韓國後，托運行李集中到達，為方便行李搬運，並縮短在機場停留時間，隊員除攜帶少量個人行李外，還幫助隊伍工作人員運送隊伍裝備行李，體現了良好的團隊互助意識。」之後還公布行李的細項，一共四大項分成57件小項目，都是比賽需要的重要運動器材設備。

多位大陸足球評論員指出，國際A級賽事的標準保障團隊通常達50人規模。對比日韓球隊近期出征影像，其裝備數量與中方相當。大陸前國腳徐亮表示，「醫療設備就佔1/4行李，說明隊伍在運動防護上更專業了，這是進步。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 1321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／全國電子宣布　暫停使用街口支付
新壽出招「願轉讓T17、T18予輝達」　北市府憂圖利：依契約
房客養8貓「尿炸」木地板毀千萬宅　房東崩潰
快訊／8縣市豪大雨特報　下到傍晚
快訊／屏東出現龍捲風！　民眾目擊驚呆
快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝
3000多隻魚集體暴斃！　雨傘節也翻肚慘死
背痛往上竄竟是「主動脈剝離」　3大危險因素曝
台中女瘋狂攻擊3律師！當庭呼巴掌喊「直播殺死你」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸國足51人比賽帶140件行李　網友狂吐槽：帶海參啤酒去韓國玩？

黃牛放棄了！LABUBU黃牛價格「腰斬」　他嘆：準備回去賣票

陸警冒險赴緬北找受害人屍骨　白家集團21人涉詐106億被提起公訴

讓「同志」回歸主流！中官媒發聲　網民讚：叫「老師」確實太氾濫

盧比歐、王毅較勁東盟會！　美揮舞關稅大棒　中推自貿區、穩南海

女子愛穿洞洞鞋致「無法走路」　醫一看：足底長了「石頭」

年初嗆美國好自為之！王毅今「首次」會晤盧比歐　涉台表述引關注

又有「網紅律師」詐騙1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

OL工作1年0犯錯卻突被開除　竟是「身體1原因」影響同事上班

紅姐約砲爆案外案！「健壯天菜」硬上…鞋被認出　用假身分當老師

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

不用32撞！短今4撞就擊破　笑喊：我是鐵頭功

【可樂被當面拿走】三個男人的沉默震耳欲聾

【氣爆瞬間曝】餐廳炸出火球！ 22歲男雙腳是血倒地 #桃園

【泰驚人】泰國女為賺11萬泰銖 2行李箱塞6000萬大麻！

【泰格與雪兒】朋友跟另一半私聊

陸國足51人比賽帶140件行李　網友狂吐槽：帶海參啤酒去韓國玩？

黃牛放棄了！LABUBU黃牛價格「腰斬」　他嘆：準備回去賣票

陸警冒險赴緬北找受害人屍骨　白家集團21人涉詐106億被提起公訴

讓「同志」回歸主流！中官媒發聲　網民讚：叫「老師」確實太氾濫

盧比歐、王毅較勁東盟會！　美揮舞關稅大棒　中推自貿區、穩南海

女子愛穿洞洞鞋致「無法走路」　醫一看：足底長了「石頭」

年初嗆美國好自為之！王毅今「首次」會晤盧比歐　涉台表述引關注

又有「網紅律師」詐騙1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

OL工作1年0犯錯卻突被開除　竟是「身體1原因」影響同事上班

紅姐約砲爆案外案！「健壯天菜」硬上…鞋被認出　用假身分當老師

「我根本沒有選總統的資格」　曹興誠：捐錢忍辱支持大罷免

遭母公司查封波及！　全國電子開第一槍宣布暫停使用街口支付

戶政系統查個資助連署！前民政處長張淵翔7人起訴　基隆市府回應了

台200萬網紅「蓋四層樓的廟」！新佛舍內部畫面曝 樂天女孩也來了

「校唱小天后」紅到登上紐約時代廣場！　卻在馬來西亞遇險

新壽出招「願轉讓T17、T18予輝達」　北市府憂圖利：依契約不可

【廣編】住近市府！「吉祥．如藝」地主保留戶稀有釋出　訂簽169萬買3+1房

曾是88受災戶！台南闆娘挺進災區送愛心餐　長長人龍盼溫飽

KBO前半季話題一次看！700萬人進場創紀錄　韓華睽違33年暫居龍頭

縱火狂多次入侵民宅行竊！火燒鞋子和牆壁　警當場拘捕下場曝

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

大陸熱門新聞

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

紅姐約砲案外案！「健壯天菜」鞋被認出　用假身分當老師

「網紅律師」詐騙1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

陸38歲偽娘千人斬成「捉姦名冊」

OL突被開除　竟是同事檢舉：她有狐臭

陸偽娘房間疑出租了！房東開月租3千

上海餐廳推出菜餚「狗大便炒樹葉」 一份售價235元

女子愛穿洞洞鞋竟致「無法走路」

女大生宿舍產子「血流如注」！室友淡定：不是第1次生

陸委會：「大陸人民也是中華民國國民」說法已失效

陸偽娘交易時遭識破…編出超瞎理由

湖南探勘到4.9億噸鋰礦石

3年來最差開局！中國桌球隊男單再次失利

河南氣溫近40℃！37歲送貨員熱射病過世

更多熱門

相關新聞

曾在日幣0.385飛日！他曝：啥都天價，嚇爛

曾在日幣0.385飛日！他曝：啥都天價，嚇爛

最近日幣甜到不行，就有網友回想起「日幣0.385」的年代，當時去日本玩，會點一份餐兩個人分、走路代替搭車、不買飲料等等。現在看到「0.19」，他忍不住直呼「吃爆！喝爆！電車搭爆！計程車？搭！零食美妝伴手禮衣服鞋子全部買爆！我是在東京街頭喝貴森森貢茶的台灣人！」引發共鳴。

台灣人抗拒不了！LINE「傳2個字」朋友秒回

台灣人抗拒不了！LINE「傳2個字」朋友秒回

聲請保護令後「必做1件事」　律師：感情暴力最狠

聲請保護令後「必做1件事」　律師：感情暴力最狠

大雷雨炸台中！人行道「狂湧黃泥水」變小河

大雷雨炸台中！人行道「狂湧黃泥水」變小河

月薪38K「每年出國3次」怎麼辦到？過來人教1招

月薪38K「每年出國3次」怎麼辦到？過來人教1招

關鍵字：

陸國足行李風波東亞杯網友球隊裝備

讀者迴響

熱門新聞

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

嘉義養豬場傳一聲尖吼　百隻豬「七孔流血」倒地暴斃

川普：剩下所有國家「都得付關稅」

千人無套「不知紅姐是男的嗎」　直男曝真實內心話

獨／孫安佐表姊涉詐　繳不出5萬保金淚

紅姐約砲案外案！「健壯天菜」鞋被認出　用假身分當老師

百年嘉女「招收男學生」30人全部報到

「E級暗黑女王」前AV女優重磅回歸！　宣布正式出道

48歲何妤玟「只穿內衣」被拍大尺度辣照

鍾明軒遭前公司提前解約「原因曝光」

造假被5校退貨　學霸高中生沉澱1個月發聲了

「網紅律師」詐騙1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

全聯「結帳超人」紅了！手速爆表片瘋傳

立院今審特別條例　國民黨團：刪台電千億補助、增普發現金1萬

人氣短劇CP成真！于龍向楊咩咩求婚成功

更多

最夯影音

更多

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面