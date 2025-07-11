陸國足51人比賽帶140件行李　網友狂吐槽：帶海參啤酒去韓國玩？

▲ 大陸國足51人托運140件行李，被吐槽「球踢得不怎樣，行李箱倒是頂配」。（圖／翻攝 中國足球隊）

記者任以芳／綜合報導

大陸國無端惹出是非，近期社交媒體有大量博主和網友曬出國足出征東亞杯的影片，抨擊選手帶的行李數量太多，51人比賽帶了140件行李，引起不少大陸網友指責國足「去韓國玩嗎？」面對質疑，大陸國足官方列出全隊出征東亞杯行李數據回應此事。

綜合陸媒報導，此前，有許多大陸網友曬出國足出征的照片，並且配文「本次赴韓參加東亞杯的中國男足代表團共計51人，托運行李140件？」。恰巧當天都在機場，目睹國腳登機時刻，被龐大的行李陣仗嚇到了。紛紛「吐槽」國腳們的行李多得好像「搬家似的」，讓機場傳送帶堵成春運現場。

還沒搞清楚事情，一些大陸網友開始跟著指責國足，「差生文具多」「球踢得不怎樣，出門行李箱倒是頂配」「是比賽？還是去玩？」甚至諷刺「行李裝海參還是啤酒？」

▲ 大陸網友吐槽國足去比賽還是去韓國玩，帶這麼多行李裝什麼？ 。（圖／翻攝 百度）

藉由行李事件，大陸民眾對於國足不滿的情緒，全部一次發洩出來，主因也是大陸國足長期以來的表現差強人意，加上足協管理失控、國家隊與球員選拔黑金交易、俱樂部假球與賭球產業化等黑幕，讓外界對大陸國足難以信任。

對於外界的質疑和指責，大陸國足官方不再沈默，曬出行李數據回應，「本次赴韓參加東亞杯的中國男足代表團共計51人，托運行李140件（其中個人行李84件，隊伍裝備行李56件），裝備行李均為球隊訓練和參賽必要物資。」

大陸國足官方表示，「抵達韓國後，托運行李集中到達，為方便行李搬運，並縮短在機場停留時間，隊員除攜帶少量個人行李外，還幫助隊伍工作人員運送隊伍裝備行李，體現了良好的團隊互助意識。」之後還公布行李的細項，一共四大項分成57件小項目，都是比賽需要的重要運動器材設備。

多位大陸足球評論員指出，國際A級賽事的標準保障團隊通常達50人規模。對比日韓球隊近期出征影像，其裝備數量與中方相當。大陸前國腳徐亮表示，「醫療設備就佔1/4行李，說明隊伍在運動防護上更專業了，這是進步。」