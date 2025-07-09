想紅想瘋了？中國男持槍拍照PO網炫耀　泰警破門抓人

▲47歲的中國籍男子，因高調在社群上曬出槍枝，引起泰國警方注意。（翻攝自臉書บิ๊กเกรียน）

圖文／鏡週刊

泰國芭達雅一名中國籍男子因在社群平台上炫耀多把槍械，疑似為搏取網路聲量，卻因此惹禍上身。當地觀光警察於7月8日持法院搜索令突襲他所居住的千萬豪宅，現場雖未發現真槍，但仍查獲子彈與多把BB槍，並將他與5名中國籍男女一併帶回調查。

▲大批警方包圍劉男家。（翻攝自臉書บิ๊กเกรียน）

根據《曼谷郵報》報導，47歲中國男子劉豐（Liu Feng）在社群平台上大方展示與多把槍械的合照，並當成個人大頭貼，還配上炫耀言論，引發網友關注與通報。泰國觀光警察第一分局隨即展開調查，並向法院聲請搜索令。

警方於8日清晨前往位於芭達雅Thepprasit路上的一棟豪宅執行搜索，該住宅價值約千萬泰銖。儘管按門鈴無人應門，警方發現大門敞開，劉男見警方大陣仗，也露出錯愕表情。

搜索結果發現，其房間衣櫃內藏有一把短槍型BB槍及一把長槍型BB槍，另查獲9毫米子彈16發。雖無查獲真槍，警方仍依法將物品查扣，並將劉男帶回調查。

▲劉男（背對黑衣男）被警方詢問槍枝來源。（翻攝自臉書บิ๊กเกรียน）

劉豐在偵訊中辯稱，照片中的槍械非他所有，部分為朋友所有，也有來自射擊場，自己只是借來拍照「玩玩」。不過警方對此說法持保留態度，並強調即使是仿真槍械，在泰國法律中亦可能構成違法，特別是當影像散布於網路，引發社會不安情緒時，後果恐怕不容小覷。

目前劉男仍遭警方拘留，後續將依法進行司法程序，恐面臨罰金或刑責。警方也將聯繫影像中出現的射擊場與相關人士，進一步釐清真相。另外，也發現屋內另有5名中國籍男女，疑似共同居住，警方已全數帶回釐清身分。



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