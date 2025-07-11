參加男友公司聚餐「妹子穿短褲」被嫌棄　1句話超心碎！全場勸分

▲男友嫌棄她腿不夠細。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

天氣越來越熱，不少人穿搭講求清涼舒適就好，一名女網友表示，參加男友的公司聚餐，穿著簡單的短褲出席，卻被男友指責「不太得體」，不適合正式場合，甚至嫌棄她腿不夠細，建議改穿牛仔褲修飾，讓她很難過，貼文掀起熱論。

女網友在PTT發文，「夏天聚餐穿短褲被男友念」，天氣炎熱，選擇穿一件簡單的短褲出門，沒想到男友看到後立刻表示「這種場合穿短褲不太好吧？又不是去海邊」，接著還說「妳又不是腿很細的人，穿牛仔褲修飾一點比較好。」

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這番話讓原PO很受傷、委屈，自己也不是穿著暴露或邋遢，整體也算乾淨俐落，卻還被嫌棄不適合，沒想到竟被男友嫌棄打扮不合時宜，尤其那句「腿不細」讓她特別受傷，「現在夏天這麼熱，真的還有人願意穿長褲出門嗎？如果要穿短褲的話，都怎麼兼顧正式與舒適的？」

貼文曝光，網友認為短褲確實不夠正式，「短褲的確較易有不正式感覺，又是他公司聚餐」、「穿裙子可能會好一點，也很通風」、「就算是短褲也要穿得有氣質，像高腰雪紡短褲加襯衫就很安全，不要太運動風就好。」

另外，多數網友認為男友講話很沒禮貌，「後面一句不OK，他在嫌棄妳，不逃嗎」、「我還以為是嫌露太多了，原來是嫌粗」、「分手比較好，今天嫌妳腿粗，以後就會每天被嫌」。