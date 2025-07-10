與處男壞壞！「第一次驚喜滿滿」妹子被臭傻：頂不到我的點

▲原PO看到男友是包莖，被臭到崩潰。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「交往前沒有先試車...現在很後悔！」一名妹子透露，男友沒有任何性經驗，殊不知首次發生關係竟翻出包皮垢，之後即使清潔仍有異味，加上尺寸不夠長，無法帶給她激情與高潮。文章曝光後，不少網友也坦言，「12cm對我來講還夠用，但是臭臭真的不行」、「後悔就分啊，有味道真的不行」。

一名女網友在Dcard無奈透露，男友是位處男，把第一次給了原PO，殊不知「我們第一次上床的時候...給我滿滿的驚喜！」

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原PO崩潰直呼，男友不僅包皮過長，「翻開還有包皮垢，我還很包容地叫他去洗乾淨」，對方也乖乖洗了一次，但總還是會飄出一股腥味，讓她整個人「性」致全失。

原PO也補充表示，男友尺寸屬於「粗但長度還好」的類型，目測12公分左右，而且「完全頂不到我的點」，兩人第一次親密連結完，就讓原PO崩潰感嘆「交往前沒有先試車...現在很後悔！」

底下網友熱議，「後悔就分啊，有味道真的不行，但那好像跟飲食、作息、衛生都有關係，男女都一樣，我也贊同先試車，不合真的沒辦法」、「12cm對我來講還夠用，但是臭臭真的不行」、「應該說婚前要試車，少數女生是婚後派，那遇到這種真的慘，都結婚說不定還宴客了，總不可能馬上離婚」、「建議帶他去割包皮，教他洗乾淨」、「個人衛生關係，我有一任男友也是包皮整個包住，但他很乾淨完全沒異味，而且他還穿緊身牛仔褲不透風的那種」、「我也有遇過30幾歲對象，沒割包皮的，真的整個包住，小到看不見，好傻眼」。

三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻曾表示，割包皮是個普遍存在爭議的話題，在某些文化中，仍是一種常見的儀式或衛生習慣。現在一般認為，只要沒有特殊狀況，可以不用割包皮，但有4種人「我覺得要割包皮比較好」。

1.包莖：

指包皮過緊，無法向後翻開以暴露龜頭的情況，這在幼兒中算很常見，但隨著年齡增長，多數男孩的包皮會自然鬆開。不過有些人到成年後包皮依然過緊，這會影響清潔、增加感染風險，甚至導致疼痛和排尿困難，這時一定要靠割包皮才能解決。

2.嚴重包皮垢積聚：

包皮內積聚的分泌物或細胞脫落物形成「包皮垢」，如果可正常翻開包皮，就可以清潔。但有些男性因包皮過緊，導致包皮垢堆積、增加感染風險，甚至引發包皮炎和龜頭炎。如果反覆出現這情況，割包皮會是個有效的解決方案。

3.反覆感染：

像是包皮炎、龜頭炎和尿路感染等等，這些感染不僅帶來疼痛和不適，甚至可能影響性功能和生活品質。而割包皮能減少這些感染的發生頻率。

4.性功能障礙：

某些男性因包皮過緊，在行房時感到疼痛不適，甚至影響性功能，這可能造成心理壓力和性功能障礙，還會影響伴侶間的關係。