7-11生日！全家「超強祝福」吸4萬人讚爆　萊爾富：被排擠了

▲兩家超商用紅布條互動。（圖／翻攝自Threads／familymart_tw）

記者曾筠淇／綜合報導

7月11日是7-11的吉祥物OPEN將的生日！全家便利商店昨（10）日就貼出兩家超商的有趣互動，在網路上對7-11喊話「就知道你也是全家人～」文章和照片曝光後，不僅吸引超過4萬人按讚，萊爾富、OK超商的小編也幽默回應。

全家便利商店的小編在Threads上發文貼出一張照片，從畫面可見，7-11掛上布條，寫道「我們全家人都祝7-ELEVEn生日快樂」；全家也同樣掛上紅布條，寫著「抓到！隔壁全家人，全家小編也7/11生日唷」。

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全家小編也在文中寫道，「就知道你也是全家人～嘻嘻！隔壁全家人！記得一起幫7/11生日的全家小編過生日唷！」

有趣的文章一出，底下網友紛紛回應，「好好好，都給你們這樣玩是吧」、「小編這橫幅算是一種公器私用嗎？好吧給你一句生日快樂」、「台灣最美的風景」、「你才全家，你全家都是全家」、「無敵合作」、「嗑到了」、「公然放閃」。

不過，萊爾富小編就在底下留言表示，「我感覺有被排擠！」OK超商小編則是貼出2個笑臉和2個OK的emoji。

此外，7-11也在Threads上發文表示，「誠摯感謝『7愛的』各位祝福，全家人都要幫OPEN將慶生喔！我們全台門市Always為全家人OPEN！」