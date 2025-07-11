曹興誠遭除名防衛韌性顧問名單　外界質疑：得罪今上？主動請辭？

▲曹興誠。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

總統府全社會防衛韌性委員會去年成立，除了由總統賴清德擔任召集人外，另設有4位顧問，分別是聯華電子創辦人曹興誠、國防安全研究院董事長霍守業、全聯實業董事長林敏雄、以及中國佛教會淨耀法師。但10日晚間社群平台有網友發現，總統府官網的「委員介紹」，顧問名單一欄只剩霍守業與林敏雄二人，曹興誠與淨耀法師皆已被移除，媒體人謝寒冰則質疑，悄悄除名是為了什麼？主動請辭？得罪今上？



去年總統賴清德成立全社會防衛韌性委員會，除了由賴總統擔任召集人，以及3位副召集人副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮外，更設有4位顧問，分別是聯華電子創辦人曹興誠、國防安全研究院董事長霍守業、全聯實業董事長林敏雄、以及中國佛教會淨耀法師。

但10日在社群平台上有網友發現，在總統府官網的「全社會防衛韌性委員會委員介紹」網頁，顧問名單一欄只剩下霍守業與林敏雄二人，曹興誠與淨耀法師皆已被移除，引起各界熱議，是否因近期曹興誠稱「多年來都有人勸他選總統，不小心選上了怎麼辦」等爭議言論才被移除。

對此，媒體人謝寒冰表示， 全社會防衛韌性委員會原本有四位顧問，現在總統府的網頁與維基百科上，顧問僅剩下霍守業與林敏雄。淨耀法師是因為圓寂，曹興誠悄悄除名是為了什麼？主動請辭？得罪今上？大家覺得？

粉專政客爽也表示，曹興誠只說了萬一選上總統怎麼辦？結果總統府防衛韌性顧問的職務，就被拿掉了？曹興誠就想爭奪皇位，這犯了大忌。

▼總統府官網「全社會防衛韌性委員名單」。（圖／翻攝總統府官網）