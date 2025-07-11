　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市議會「股票王」　陳重文買賣紀錄佔整期廉政公報159頁

▲▼ 陳重文 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲國民黨台北市議員陳重文。（圖／記者黃宥寧攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨台北市議員陳重文曾涉台智光案、北投農會威士忌賄選案，頻頻躍上媒體版面，而根據監察院最新出版廉政公報的財產申報資料，相較上次申報，陳重文存款、不動產並未有大幅度變化，然而，上次申報事業投資總計2253萬元，此次申報則未有任何投資。另外，陳重文堪稱北市議會「股票王」，此期廉政公報包含22位議員、共384頁，光是陳重文夫婦去年股票買賣紀錄就佔159頁、超過4500筆，其中有多筆鴻海、雲豹能源等股票，相當驚人。

根據陳重文去年申報資料，存款354萬9千餘元，另外，授信債務金額為4846萬餘元，與妻子白惠萍分別投資多家公司，總計金額約為2253萬元，不動產與汽車方面，則申報有7筆土地及3筆建物，太太白惠萍名下有一輛保時捷名車。另外，當時陳重文名下就有大量股票，業界估計總值近億，財力雄厚。

但根據今年最新財產申報，陳重文不動產、汽車部分沒有變化，存款327萬4688元、股票6萬元、13筆保險，授信債務金額5078萬733元，此次並未申報有任何事業投資。

然而，雖陳重文財產並未有大幅度變化，但在變動財產申報部分，股票買賣紀錄超過4500筆，在整份384頁、包含22位議員的財產申報中，光是他一人的股票買賣紀錄就佔了159頁，包含大量雲豹能源、鴻海、所羅門、威盛、麗臺、長榮、波若威、新日興、兆利等股票。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 5222 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市議會「股票王」是他！買賣紀錄逾4500筆
快訊／江貞諭辦柯文哲案獲升任！23人名單公布
史上最薄「天空藍」iPhone 17 Air大爆料！　絕美新
台中18歲打工男撞噴慘死　奪命瞬間曝
快訊／台中5死命案2當鋪業者、銀樓老闆列被告　無保請回
昔日恩情全沒！鍾明軒遭提前解約　他認：每天在家哭
快訊／川普：剩下所有國家「都得付關稅」　15%或20%
強硬反擊川普關稅　巴西總統放話「反課50%」下令退函

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王鴻薇合體蔣萬安站路口　批民進黨拿餿掉謠言造謠

北市議會「股票王」　陳重文買賣紀錄佔整期廉政公報159頁

台灣爭取「晶片關稅」10％　擬放行美牛內臟、放寬豬腎萊劑值

蔡英文也受害！「被表態」挺大罷免　5年前大選影片被鬼剪輯

罷團打出「國旗牌」吸中華民國派　投票倒數決勝中間選民與淺藍

金防部「漢光演習」路樹爆破、設鋼刺蝟　吊消波塊阻絕重要道路

賴清德賀電祝賀國際資安組織大會落幕　台灣資安產值已破800億

放行撥補台電炸鍋　國民黨明擬以「關稅不明」延後處理特別條例

彰化市長妻子「突送醫開刀」最新病況曝　林世賢勘災後直奔醫院

「根本沒談過放行台電千億撥補！」　朱立倫：絕對是寸步不讓

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

不用32撞！短今4撞就擊破　笑喊：我是鐵頭功

【可樂被當面拿走】三個男人的沉默震耳欲聾

【氣爆瞬間曝】餐廳炸出火球！ 22歲男雙腳是血倒地 #桃園

【泰格與雪兒】朋友跟另一半私聊

【泰驚人】泰國女為賺11萬泰銖 2行李箱塞6000萬大麻！

王鴻薇合體蔣萬安站路口　批民進黨拿餿掉謠言造謠

北市議會「股票王」　陳重文買賣紀錄佔整期廉政公報159頁

台灣爭取「晶片關稅」10％　擬放行美牛內臟、放寬豬腎萊劑值

蔡英文也受害！「被表態」挺大罷免　5年前大選影片被鬼剪輯

罷團打出「國旗牌」吸中華民國派　投票倒數決勝中間選民與淺藍

金防部「漢光演習」路樹爆破、設鋼刺蝟　吊消波塊阻絕重要道路

賴清德賀電祝賀國際資安組織大會落幕　台灣資安產值已破800億

放行撥補台電炸鍋　國民黨明擬以「關稅不明」延後處理特別條例

彰化市長妻子「突送醫開刀」最新病況曝　林世賢勘災後直奔醫院

「根本沒談過放行台電千億撥補！」　朱立倫：絕對是寸步不讓

王鴻薇合體蔣萬安站路口　批民進黨拿餿掉謠言造謠

PCA「25轟、25盜」大聯盟史上第四快　鈴木誠也共演隊史首見紀錄

上班族崩潰！國3台中彰化段連4撞　南下塞車3公里...只剩路肩可走

北市議會「股票王」　陳重文買賣紀錄佔整期廉政公報159頁

快訊／法務部圈選23名二審檢察官名單曝！江貞諭辦京華城案獲升任

48歲何妤玟「只穿內衣」被拍大尺度辣照！掉出超兇上圍 深溝全看光

印航墜機241死「恐與機師有關」　初步調查結果出爐

結婚夢變負債人生？從宴客到婚房　揭露婚禮背後的財務真相

最新大谷翔平投打搖頭娃娃設計曝光　主題日打擊率破4成

快訊／台積電跌5元至1095　台股開盤下跌90點

【懶得走？】三重驚見堆高機「載人」！　男淡定「踩牙叉」過馬路

政治熱門新聞

台灣爭取「晶片關稅」10％　擬放行美牛內臟

蔡英文也受害！5年前大選影片被鬼剪輯

沈富雄預測「台灣對等關稅」稅率：50年罪過還債

2勇消救難不幸身亡　劉世芳再提預算遭凍

漢光演習女主播是新莒光女神　私服照更美

新北議會財產申報曝　蔣根煌負債破億、副議長身家近30億負債41億

罷團打出「國旗牌」吸中華民國派　投票倒數決勝中間選民與淺藍

即／葛如鈞轟中華電簡志誠急澄清

金防部「漢光演習」路樹爆破、設鋼刺蝟　阻絕重要道路

彰化市長夫人突送醫開刀　最新病況曝光

台灣漢光41演習　美空軍＋多國部隊300多架戰機同步軍演

丹娜絲重創中南部　藍營退將嗨喊老天有眼：收掉賴清德本命區

即／被點名首任運動部長　李洋首度現身反應曝

讓黃國昌等8立委解套！　黨代表醞釀「暫緩2年條款」18日線上連署

更多熱門

相關新聞

王鴻薇合體蔣萬安站路口　批民進黨拿餿掉謠言造謠

王鴻薇合體蔣萬安站路口　批民進黨拿餿掉謠言造謠

大罷免首波共有24位國民黨立委，將在726進行投票。台北市長蔣萬安、國民黨立委王鴻薇今（11日）合體站路口向過路民眾問好、拉票。談到外傳關稅會以放行美牛內臟以及絞肉萊劑容許值做交換，王鴻薇說，希望能談到比較好的條件、稅率，但不應該把全體民眾食安拿到談判桌做交換。

放行撥補台電炸鍋　藍明擬延後處理特別條例

放行撥補台電炸鍋　藍明擬延後處理特別條例

朱立倫：根本沒談過放行台電千億撥補

朱立倫：根本沒談過放行台電千億撥補

批「外界」誤導放行台電千億撥補　國民黨：嚴重錯誤解讀

批「外界」誤導放行台電千億撥補　國民黨：嚴重錯誤解讀

丹娜絲重創中南部　藍營退將嗨喊老天有眼：收掉賴清德本命區

丹娜絲重創中南部　藍營退將嗨喊老天有眼：收掉賴清德本命區

關鍵字：

陳重文股票交易財產申報威士忌賄選國民黨台智光弊案

讀者迴響

熱門新聞

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

獨／孫安佐表姊涉詐　繳不出5萬保金淚

川普：剩下所有國家「都得付關稅」

紅姐約砲案外案！「健壯天菜」鞋被認出　用假身分當老師

全聯「結帳超人」紅了！手速爆表片瘋傳

鍾明軒遭前公司提前解約「原因曝光」

人氣短劇CP成真！于龍向楊咩咩求婚成功

豪大雨還沒停　最後雨彈向北擴

盧比歐：東南亞國家關稅稅率會更好

人間最強body要來了　沖田杏梨L級胸器撐爆上衣

「E級暗黑女王」前AV女優重磅回歸！　宣布正式出道

「雨婷」終於來了！　明起全台放晴

艋舺私刑殺人！18歲女揪閨蜜一起動手　他慘成豬頭亡

漢光演訓出車禍　M109A5自走砲「撞爆路邊4車」

即／9縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

更多

最夯影音

更多

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面