北市議會「股票王」　陳重文買賣紀錄佔整期廉政公報159頁

▲國民黨台北市議員陳重文。（圖／記者黃宥寧攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨台北市議員陳重文曾涉台智光案、北投農會威士忌賄選案，頻頻躍上媒體版面，而根據監察院最新出版廉政公報的財產申報資料，相較上次申報，陳重文存款、不動產並未有大幅度變化，然而，上次申報事業投資總計2253萬元，此次申報則未有任何投資。另外，陳重文堪稱北市議會「股票王」，此期廉政公報包含22位議員、共384頁，光是陳重文夫婦去年股票買賣紀錄就佔159頁、超過4500筆，其中有多筆鴻海、雲豹能源等股票，相當驚人。

根據陳重文去年申報資料，存款354萬9千餘元，另外，授信債務金額為4846萬餘元，與妻子白惠萍分別投資多家公司，總計金額約為2253萬元，不動產與汽車方面，則申報有7筆土地及3筆建物，太太白惠萍名下有一輛保時捷名車。另外，當時陳重文名下就有大量股票，業界估計總值近億，財力雄厚。

但根據今年最新財產申報，陳重文不動產、汽車部分沒有變化，存款327萬4688元、股票6萬元、13筆保險，授信債務金額5078萬733元，此次並未申報有任何事業投資。

然而，雖陳重文財產並未有大幅度變化，但在變動財產申報部分，股票買賣紀錄超過4500筆，在整份384頁、包含22位議員的財產申報中，光是他一人的股票買賣紀錄就佔了159頁，包含大量雲豹能源、鴻海、所羅門、威盛、麗臺、長榮、波若威、新日興、兆利等股票。