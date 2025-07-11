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蔡英文也受害！「被表態」挺大罷免　5年前大選影片被鬼剪輯

▲▼蔡英文也受害！「被表態」挺大罷免　竟是青鳥鬼剪5前年影片。（圖／翻攝threads）

▲前總統蔡英文過去的競選影片，被網友移花接木挺大罷免。（圖／翻攝threads）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大罷免首波投票將在7月26日登場，近期出現許多盜照改圖的情況，受害者包括味全龍Dragon Beauties成員李多慧、職棒球星陳傑憲。沒想到，連前總統蔡英文5年前的影片都被拿來剪輯支持大罷免。

有網友在threads以「前總統蔡英文呼籲台灣人，0726回家投下同意罷免票」為題，PO出一段蔡英文對民眾喊話的影片，內容提及世界在看台灣會怎麼「大聲說話」，因此希望大家一個拉一個，回家投票。

影片最後，顯示7月26日，在「同意罷免」蓋章的畫面。另外，該影片獲得3萬次瀏覽、2792讚及113次分享，發文的網友透過threads不斷發文，痛批藍白並喊「大罷免！大成功」，其IG帳號2021年就在使用，因此可判斷為真實用戶。

許多網友看完紛紛留言，「拿前總統當造謠的素材，哥們讚的，蔡英文剪成祭央乂了都」、「影片拍攝時間不同，不要混用，建議刪除」、「這是舊影片，之前選總統的」、「請不要轉傳這個影片了，這是有心人士做的，內容不是這次罷免用的」、「連前總統的影片都敢亂剪，佩服佩服」。

事實上，該段影片是蔡英文5年前為了總統大選而錄製，該片段於2020年1月8日上傳到蔡英文的官方YouTube頻道。該名網友將影片提及總統大選的部分去除，再於影片上方、最後加上大罷免等文字。

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