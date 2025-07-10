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賴清德賀電祝賀國際資安組織大會落幕　台灣資安產值已破800億

▲▼由台灣數位安全聯盟與台灣資安大聯盟（TWDDC）共同主辦的「InfoSec Taiwan 2025 國際資安組織大會」落幕。（圖／資安大聯盟提供）

▲由台灣數位安全聯盟與台灣資安大聯盟（TWDDC）共同主辦的「InfoSec Taiwan 2025 國際資安組織大會」落幕。（圖／資安大聯盟提供）

記者陶本和／台北報導

由台灣數位安全聯盟與台灣資安大聯盟（TWDDC）共同主辦的「InfoSec Taiwan 2025 國際資安組織大會」落幕。總統賴清德致賀電祝賀外，民進黨立委林楚茵、數位發展部部長黃彥男都親臨開幕。

今年大會以「網路地緣政治」為主題，聚焦「Splinternet（網路分裂化）」現象，邀集九大國際資安組織及專家，剖析全球網路架構分裂與數位主權分歧所帶來的挑戰與機會。

賴清德在賀電中指出，期盼透過此次盛會鏈結國際資安社群，形塑完整的資安生態體系，讓台灣在全球數位安全領域發揮更大影響力。數位發展部部長黃彥男致詞時強調，在AI技術被攻擊者濫用之際，台灣應將AI轉為防禦利器；同時也必須提早因應量子計算對加密技術的衝擊。

黃彥男表示，資安問題已直接影響民生基礎，2025年台灣資安產業產值已突破800億元，並設定挑戰千億元產值目標。

InfoSec Taiwan 國際資安組織大會創辦人蔡一郎表示，目前大會參與社群已擴展至超過35,000人，涵蓋國內外多個資安組織與技術領域。他指出，組織過去積極推動App資安、雲端資安、AI資安治理與營運管理等領域，未來將持續深化研究與實務應用推廣，形成具有國際影響力的知識與實戰基地。

台灣資安大聯盟（TWDDC）理事長涂睿珅表示，InfoSec Taiwan 2025 的成功舉辦，展現台灣對於「網路地緣政治」等前瞻資安議題的洞察與貢獻。本屆大會積極鏈結全球資安社群，回應總統對「打造完整資安生態」的期待，藉由探討Splinternet、零信任架構轉型等議題，促進國際知識交流與實務策略分享。

▼由台灣數位安全聯盟與台灣資安大聯盟（TWDDC）共同主辦的「InfoSec Taiwan 2025 國際資安組織大會」落幕。（圖／資安大聯盟提供）

▲▼由台灣數位安全聯盟與台灣資安大聯盟（TWDDC）共同主辦的「InfoSec Taiwan 2025 國際資安組織大會」落幕。（圖／資安大聯盟提供）

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