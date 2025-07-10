批「外界」誤導放行台電千億撥補　國民黨：嚴重錯誤解讀

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立法院黨團明擬闖關三讀4100特別條例，國民黨主席朱立倫昨表態，願各退一步，從現行4100億增加2300億供普發現金，隨即傳出黨團擬放手杯葛多時的撥補台電一千億，引爆藍營基層怒火。國民黨今（10日）緊急滅火，反對台電撥補的立場寸土不讓，明天不會討論、也不會處理台電相關預算，「外界有意誤導國民黨將讓步於台電撥補，是嚴重錯誤的解讀！」

國民黨指出，當前台美關稅戰與全球經濟壓力日益嚴峻，中小企業與基層民眾首當其衝。國民黨站在民眾與中小企業立場，賴政府卻仍無視民生困境，國民黨堅持透過特別條例普發現金1萬元，編列2300億元直接回饋全民，真正發揮刺激內需、紓困助民的實效。國民黨拋出「普發一萬現金」入特別條例，協助緩解關稅衝擊，賴政府立刻原形畢露，行政院卻繼續找理由迴避，難道台灣拿不出決心，如同韓國與新加坡一樣面對關稅衝擊？

國民黨主張，首先，立法院目前討論的是「特別條例」，不是「特別預算」。國民黨再次強調，原訂明天在立法院討論的是「特別條例」，任何預算金額都「不會」在近日進行討論或表決。第二，反對台電撥補寸土不讓！此次更不會討論、也不會處理台電相關預算。外界有意誤導國民黨將讓步於台電撥補，是嚴重錯誤的解讀！

第三，國民黨強調，堅持全民普發現金，賴政府聲稱會有「舉債問題」？全球經濟壓力當前，新加坡與韓國均普發現金刺激經濟！新加坡將於8月6日起發放每人1萬至2萬元不等的現金補助；韓國也將於7月21日啟動普發現金，兩次追加預算總額高達45.6兆韓元（約台幣9000多億），積極應對經濟挑戰。反觀台灣政府對經濟補助僅編列「930億元」，根本杯水車薪，賴政府更是遲遲不願納入2300億元的普發現金預算，連韓國普發現金預算的1/3都遠遠不及。

最後，國民黨呼籲賴政府不要為了大罷免，影響經濟民生。國民黨支持強化國防、社會補助，但若民進黨堅持混編條例內容，國民黨將堅守立場，要求普發現金納入特別條例。此條例本就是為了因應關稅戰，民進黨不能為大罷免的政治利益，不正視普發現金的必要性，「國際做得到，我們也要做得到！」