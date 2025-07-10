肯亞反政府抗議增至51死　總統下令朝示威者腿部開槍

▲魯托下令對示威者開槍。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

肯亞爆發反政府示威，光是7日就有31人死亡、107人受傷，且在過去這2個月以來死亡人數攀升至51人。只不過總統魯托（William Ruto）態度強硬，向警方下達指令，朝攻擊商家的示威者腿部開槍。

衛報、BBC等報導，這是魯托迄今為止針對示威抗議的最強硬言論，他在首都奈洛比（Nairobi）發表談話期間稱，「任何被逮到縱火焚燒他人商家或財產的人，都應該被開槍打腿部、送醫治療，之後再送上法庭」，別殺了這些人，但要確保他們腿斷。

▲肯亞爆發反政府示威，過去2個月期間已有51人喪生。（圖／路透）

魯托還指控政治敵手策畫示威抗議活動，這群走上街頭者正在向國家發動戰爭，「攻擊我們的警察、攻擊我們的安全人員和設施，包括警察局，這就是宣戰，這就是恐怖主義。我們將堅決處理，不能讓國家被恐怖統治，不能讓國家被暴力統治」。

抗議活動自去年6月開始，原本是青年主導的反增稅運動，後來擴大為要求改革和魯托下台的示威。到了今年7月7日，肯亞人在「薩巴薩巴節」（Saba Saba Day，意指「七七」，紀念1990年7月7日起義要求恢復多黨民主）走上街頭。不過依據肯亞國家人權委員會統計，光是7日的抗議示威就造成31人死亡、107人受傷，兩個月以來死亡人數達51人。

聯合國對本周抗議活動中的死亡事件深感憂慮，強調執法人員只有在保護生命免受迫在眉睫威脅時，才能使用致命武力。