改變傳統訓練模式！助全中運奪金　花蓮導入AI射箭系統培育選手

▲花蓮攜手教育部體育署及工業技術研究院專家，以運動科技導入基層選手訓練提升效率。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府教育處23日召開「玉里國中率先導入AI射箭系統」成果記者會，攜手教育部體育署及工業技術研究院專家，以運動科技導入基層選手訓練，提升選手訓練效率，為基層運動與科技融合開啟新紀元。

花蓮縣長徐榛蔚表示，本計畫展現玉里國中射箭隊在地深耕、培育優秀選手的實力，更見證花蓮縣在運動科技上的前瞻佈局。科技導入不僅改變了傳統訓練模式，更讓玉里國中射箭隊在全國賽事中脫穎而出，也展現中央與地方攜手合作的成果，為台灣運動發展立下創新典範。

花蓮縣府積極響應教育部體育署推動的「113年運動科技場域實證計畫」，攜手工業技術研究院，選定玉里國中射箭隊作為全國AI射箭科技實證場域，率先導入「AI射箭系統」，為基層運動訓練注入創新動能。透過整合視覺辨識、動作捕捉、數據分析及即時回饋技術可即時分析出箭動作、命中率、風速變化與心率波動等資訊，建立個人化技術資料庫，並模擬場地變化進行情境訓練。全面強化選手在「穩定性」、「精準度」及「臨場應變力」等三大核心指標上的表現。

縣府指出，透過AI系統的即時回饋與精細分析，有效協助教練調整訓練策略、提升選手動作修正效率，特別在風速多變的戶外場域中，AI風速儀的即時監測也讓選手能迅速應對環境挑戰。長期數據整合也讓教練能掌握選手進步趨勢，提升整體訓練品質與競技自信。

縣府說明，AI科技導入後，玉里國中選手於114年全國中等學校運動會成績亮眼。國中女子反曲弓個人賽由高卉唐勇奪金牌，並與隊友高秀梅、高楚涵攜手摘下團體賽銅牌；混雙對抗賽亦有優異表現。複合弓項目則由陳奕熙、葉品妍、林淳漪組成隊伍同樣獲得佳績，充分展現AI系統顯著成效。

縣長徐榛蔚說明，花蓮縣長期導入運動科技協助基層選手訓練，自108年及109年田徑訓練營，就邀請日籍美國專家Dr. Sato蒞臨花蓮指導，為選手設計肌耐力、速度與穩定度等訓練，深獲參與學生好評，並在當年度全國運動會獲得突破發展。與國立東華大學、慈濟大學合作，運動檢測、傷害預防、營養與心理輔導等運動科技計畫，以數據分析協助教練規劃訓練內容，提升選手表現並有效減少傷害。

另外還有國風國中游泳隊運科研究計畫，包含運動物理治療、運動心理、運動營養學等，以及花蓮縣跆拳道、棒球隊等項目的運動科研計畫。教育處將持續導入運動科技，協助基層選手訓練。

