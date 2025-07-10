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仙塔律師「事務所招牌」被移除　買不下整層律師樓了

仙塔經營的言亭法律事務所，原在15樓（紅框處）的言亭事務所，招牌不見了。（讀者提供）

▲仙塔經營的言亭法律事務所，原在15樓（紅框處）的言亭事務所，招牌不見了。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

網紅仙塔律師涉嫌靈骨塔詐騙案，又被爆出入米其林飯局，和富商無邊界感地親密合照，昨（9日）仙塔雖做出語焉不詳的澄清，還強調事務所正常營運，但被讀者發現，她事務所的招牌已經悄悄拿掉，恐怕難以律師的身分東山再起。

仙塔在臉書上澄清，男友是科技業人士，並非是軍官「事務所正常營運中，目前事件已進入司法程序，不適合再多說，但盼外界別再以訛傳訛。」只是事實似乎不如她所講的這般。有讀者經過仙塔所經營的「言亭法律事務所」所處的大樓，發現仙塔已經默默將招牌拿掉，根本看不到有在經營，飄散著人走茶涼的淒涼氛圍。

仙塔律師除了被爆勾結詐團，私下豪奢飯局及感情事件還被掀出。（翻攝自仙塔律師臉書）

▲仙塔律師除了被爆勾結詐團，私下豪奢飯局及感情事件還被掀出。

法界人士向本刊表示，仙塔這次涉及案情嚴重，而且仙塔偵訊的時候還有上銬，顯示檢方掌握相當的證據，過去曾豪稱要「買下整層律師樓」的她，連現在的事務所都可能要倒閉了。


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