國1桃園交流道匝道入口聯結車撞護欄翻覆　夫妻被救出1人受傷

▲國一桃園交流道入口匝道今天凌晨發生聯結車自撞護欄翻覆事故，警消動用大型吊車現場處理。（圖／翻攝自國道即時路況）

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號桃園交流道匝道入口處今（9）日凌晨發生聯結車自撞護欄翻覆事故，後方車斗懸空在邊坡上，國道一隊據報後會同桃園市消防局人員到場協助，將受困夫妻檔救出，其中1人輕傷送醫治療並無大礙，江姓駕駛酒測值為零，事故造成後方回堵數公里，國道警方動用大型吊車排除，直至上午8時16分排除事故現場恢復通車。

▲國一桃園交流道入口匝道今天凌晨發生聯結車自撞護欄翻覆事故，警消到場處理。（圖／國道一隊提供）

國道一隊表示，勤務指揮中心於今天凌晨3時55分許接獲通報，國1北向49公里南崁入口匝道，一輛聯結車自撞護欄翻覆匝道上，立即調派巡邏車到場處理，並通知交控中心及桃園市119派消防車、救護車協助，警消到場後檢傷，其中60歲駕駛江姓男子人未受傷，59歲林姓妻子則受到輕傷，經送醫後所幸並無大礙。

▲國一桃園交流道入口匝道今天凌晨發生聯結車自撞護欄翻覆事故，現場一片狼藉。（圖／國道一隊提供）

國道一隊調查，江姓男子今天凌晨駕駛聯結車載著林姓妻子，行經國道1號北向49公里南崁入口匝道處，疑似操作不當自撞匝道外側護欄，導致車輛側翻懸掛於護欄，後方車斗板架懸空，消防人員協助2人脫困，所幸駕駛江姓男子及林姓妻子均依規定繫妥安全帶，未被拋出車外，林姓妻子受到輕微擦挫傷送林口長庚醫院檢傷後幸無大礙。

▲國一桃園交流道入口匝道聯結車自撞護欄翻覆事故現場，聯結車斗懸空。（圖／國道一隊提供）

事故現場於上午8時16分完全排除恢復通車，但因正值上班尖峰，後方回堵至少3公里，江男經酒測後酒測值為零，至於真正肇事原因仍待警方調查釐清。

▲國一桃園交流道入口匝道聯結車自撞護欄翻覆事故，警方動用大型吊車將聯結車拖出後，準備吊離現場。（圖／國道一隊提供）

國一大隊呼籲用路人應遵守交通規則，隨時注意前方動態，切勿疲勞駕駛，行經匝道應放慢車速，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，危急時是救命的工具。