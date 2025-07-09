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獨／「依法蒐證」反成軟爛男殺人空間　警抓人仍難擋姊妹雙亡悲劇

▲▼ 土城家暴男殘忍殺害妻子與小姨子，稍早抵達土城分局。（圖／記者陸運陞攝）
▲ 土城家暴男殘忍殺害妻子與小姨子遭土城警方逮捕。（圖說下同／記者陸運陞攝）

記者張君豪／台北報導

7日發生在新北土城的張姓姊妹2死命案，原來早在6月間其夫謝男就變本加厲不斷跟蹤、騷擾恐嚇張女；甚至寄發兩人性愛影片的音檔恐嚇張女復合否則將公布性愛影片，張女飽經家暴毆打、威脅生命、恐嚇披露性愛影片羞辱，卻直到7月1日新北法院才針對張女遭家暴申請保護令審理，張女期盼已久的保護令公文2日到手後，張女到北市大安警分局求助，並對謝男6月間多次跟蹤、恐嚇、騷擾行為提告多項罪名，但仍無法遏止早已魔化喪失理智的謝男奪命報復，7日與胞妹當街慘死家暴夫刀下。

對於外界質疑北市大安警方動作是否慢半拍導致2死悲劇發生，大安警方9日下午說明回應指出，張女6月21日在服務的醫美診所遭謝男闖入恐嚇、22日收到謝男寄發擷取昔日性愛影片的音檔威脅，7月2日張女到敦南所對家暴丈夫提告包含妨害名譽、妨害性隱私、恐嚇、違反個資、跟蹤騷擾防治法等5罪。

▲土城姊妹遭家暴男撞殺，姊為救妹雙雙慘死。（圖／翻攝網路）

為何大安警方沒依據跟騷法對謝男開立告誡書？警方透露張女當時已經申請家暴保護令、理應不需額外申請跟騷保護令，張女因此改以刑事訴訟方式追訴謝男觸犯跟騷法。

更令人扼腕的是，大安警方成立專案小組開始監控謝男，調閱謝男到醫美診所內嗆聲恐嚇的監視器畫面，但因妨害性隱私案件，檢警偵辦實務上須先鞏固蒐證內容，確保私密性影像不會外流，警方強調「並非太晚行動、而是案件偵辦有前置作業要進行」

最誇張的是，大安警專案小組成員6日晚上監控謝男蒐證，目擊謝男到張女娘家搬東西施暴怒砸存錢筒情事，大安分局刑警立刻下車上前制止謝男，通報轄區警方到場，雙北警方聯手將謝男依違反家暴保護令規定當場逮捕，但謝男移送後檢方獲無保請回，謝男疑因此掌握同樣法院開庭的張女行蹤，當天開完庭後就駕駛休旅車尾隨行兇釀2死命案。

▲▼ 土城2姊妹被姊夫持刀砍殺，搶救中。（圖／記者陸運陞攝）

遺憾的是，大安分局專案小組成員在命案發生時，正備齊蒐證資料和偵查報告，駕駛偵防車前往新北地檢署申請搜索票的路上，當時專案小組研判謝男可能把用來恐嚇的性愛影像儲放在自己的電腦、筆電等相關設備，警方擬定搜索謝男的租屋處和位於屏東內埔的老家，但警力來不及到地檢署完成申請搜索票作業，張女及其胞妹就在上班途中慘遭謝男殺害雙亡。

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