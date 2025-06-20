獨／約前後任接力嘿咻！反咬聯手性侵　看鏡頭換姿勢...心機女露餡

▲女方要時任男友吃威而鋼演活春宮給前男友掌鏡拍攝，事後告2男涉嫌聯手性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名女子指控前男友與她當時的男友2021年聯手性侵她，並強拍裸照與性愛影片，2男獲不起訴後，她又聲請再議與交付審判，均被駁回，惹惱前男友反控她涉嫌誣告，台北地院查明女方事先和前男友套招親熱，想讓時任男友吃醋更愛她，且影像顯示她笑著看鏡頭、樂在其中，依誣告罪判她2年徒刑，可上訴。

女方2022年3月提告，指稱2021年8月5日下午4點多，自己在北市1家旅館房內，找來前男友現場指導當時男友為她拍照，結果2男卻聯手性侵她，淫辱到隔天凌晨3點多才放她走，還強拍她的裸照與性愛影片。2男喊冤表示是女方同意做愛，而是一個一個來，並不是同時3P，檢方認為照片可見女方看著鏡頭笑、欠缺性侵證據，將2男不起訴。

女方聲請再議被高檢署駁回確定，又聲請北院交付審判，自稱不是每張照片都看鏡頭，表情「也不是非常樂意」，她當時怕遭2男揍，也擔心不雅影像會外流，才被迫配合。

但法官查明，女方糾纏前男友到場，指點時任男友拍照技巧，卻跟新男友上演活春宮給前男友掌鏡，還故意嫌前男方體力差，要他吃威而鋼，接著叫時任男友跑腿買飲料，趁機與前男友嘿咻，事後傳訊息跟前男友打情罵俏「我要賴在床上滾」，因此駁回她的交付審判聲請確定。

▲女方與時任男友完事後，支開對方趁隙再跟前男友嘿咻。示意（圖／免費圖庫pixabay）

前男友被女方提告激怒，反控她誣告，法官查出，女方和前男友對話紀錄顯示，她主動約2男一起拍「大尺度照片」、聲稱只跟時任男友「打砲」，前男友表明「我沒說我要跟妳打」、「不要讓他（指時任男友）戴綠帽」。

後因女方困擾於和時任男友感情曖昧不明，前男友提議「和妳演戲一下，故意讓他吃醋看看」、「或許能讓他更重視妳」，女方詢問「想怎麼做」，前男友說「頂多抱或kiss」。

法官認為，女方和前男友事前套招親熱，女方說好要跟時任男友嘿咻，且事發時所拍裸照、性愛影片，可見女方笑著看鏡頭，變換姿勢為男方口交，還更換不同拍照服裝而「樂在其中」，毫無遭脅迫跡象。

且事後女方回到家後，還傳訊息給前男友報平安、2人電話聊天數小時，女方甚至提議下次要Cosplay（角色扮演）動漫《美少女戰士》主角之一的海王滿，約前男友「像上次那樣」、「帶我家那隻（指時任男友）成長」。

法官認定女方同意拍攝鹹濕照片、與2男做愛，卻虛捏事實誣指2男性侵她。女方辯稱，當時刪除男方對她粗暴的照片，但被前男友吐槽，只是刪掉一些沒對焦或閉眼、表情不優的失敗照片，而且還是「我們一起刪的」。

此外，女方聲稱時任男友在臉書私訊她道歉、承認性侵，2男堅稱相互求證後，發現遭人冒名新創臉書帳號所為，法官勘驗女方所提私訊對話截圖，沒秀出對話日期、時間，用語也跟女方和時任男友平常對話不同，真實性存疑。

女方再提出自己罹患妄想型思覺失調症就診紀錄、企圖脫罪，法官認為她和男方對話紀錄、出庭應答，難以證明她提告時因自身疾病，陷於心神喪失或精神耗弱狀態，無從藉此阻卻罪責。

法官認定女方造成2男無端遭受刑事偵查、虛耗司法資源，且偵辦性侵犯罪較其他刑案缺乏人證物證，2男因女方誣告行為，有遭受3年以上10年以下重罪處罰的高度風險，女方不認罪更以假帳號道歉文狡辯、犯後態度惡劣。

法官認為女方犯行的量刑範圍應選擇中度刑，而誣告罪法定可判7年以下徒刑，審酌她無前科、無業，和家同住須協助照顧祖母，判她2年徒刑，可上訴，若就此定讞須入監服刑。