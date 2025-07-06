下班尖峰時段卡路中　BMW男、義交溝通不良揮拳！頭臉受傷互告

記者張君豪／台北報導

6月25日傍晚18時30分許，北市市民大道與建國南路口發生一起行車糾紛衍生的肢體衝突，開著黑色BMW 5自小客車的朱姓駕駛（32歲）於路口準備左轉進入高架道路時，鄭姓義交（54歲）指揮要求保持路口淨空，他要求朱男開到槽化線避免阻擋車流，朱男卻以為義交要他繼續往前開，結果車輛卡在路口中央引起義交不滿，雙方口角互罵，進而爆發肢體衝突，雙方頭、臉部掛彩，警方獲報到場後將兩人區隔並依法處理，雙方互提傷害告訴，朱男另涉妨害公務罪嫌，遭警方移送台北地檢署。

▲駕駛BMW朱男與義交當街互毆，雙方互告。（圖／記者張君豪翻攝，下同）







轄區大安警方調查：朱男駕車由建國南路北上，打算在市民大道口準備左轉上西向高架道往新北訪友，適逢路口號誌由綠燈轉為紅燈，鄭姓義交上前疏導，要求其勿占用路口「往前開到槽化線不要擋住後方車輛」，朱男以為義交叫他繼續往路口開，導致卡在車陣中，義交上前質疑朱男不服從指揮、雙方爆發口角衝突，進而上演全武行，相互揮拳造成彼此頭臉都有明顯傷勢。



警方藉此案例呼籲，駕駛人即便遇綠燈，亦應注意前方壅塞情形，在停止線耐心等候，避免因違規阻擋路口、行人穿越道，影響交通秩序。警方並強調，對於執勤人員遭遇暴力事件採零容忍態度，將持續強勢執法、依法究辦。

獨／台大學霸毒梟落網關鍵曝！專家揭他犯了難以理解的低級錯誤



獨／台大學霸2年賣出1.3公噸毒品 FBI臥底竟「給錯貨」再加一罪



獨／台大學霸打造販毒Amazon！2年分潤5.3億 台灣還藏百萬美金