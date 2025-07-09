快訊／氣象署宣布17:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

記者陳嘉恩／台北報導

受低壓帶及西南風影響，雨勢不停，中央氣象署宣布，預計於下午5時啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，並於晚間8時30分舉行記者說明會。

氣象署啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」的標準，是在颱風警報期間以外，本島或各離島發生連續降雨，包含多縣市豪雨、且有局部縣市達大豪雨標準；或局部縣市單日就達超大豪雨、或預估連日大豪雨的情況；且在前述情境下降雨仍將持續。

氣象署前一次啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」，是去年10月23日潭美颱風與東北季風共伴影響，帶來明顯降雨，因此啟動作業。

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▲彰化淹水成災。（圖／民眾提供）

氣象署指出，台灣正處於大低壓帶內，加上西南風影響，今日天氣不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨，尤其西半部地區易有短延時強降雨，清晨至上午苗栗以南地區已有短延時豪雨發生，桃園、新竹及馬祖亦有大雨。

氣象署表示，各國數值模式預測低壓帶及西南風影響期間，今日晚間至明天白天中南部地區降雨最為顯著，明天晚間部分模式顯著雨區仍擴及整個西半部，11日雨勢方減緩。雖各模式降雨之強度及熱區仍有分歧，但均顯示今天到明天台灣附近有顯著降雨。

氣象署預計於今天傍晚5時起，啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，依據最新氣象資料適時發布預報及特報，並每3小時更新提供縣市24小時、總雨量及定量降水預報，供防災決策及各界參考使用。