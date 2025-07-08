暴雨炸彰化！多處淪為水鄉澤國　王惠美臉書被「應停班停課」灌爆

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

颱風丹娜絲雖已遠離，但中部地區大雨釀災未停，根據中央氣象署最新統計，從凌晨0點到上午11點30分，全台降雨量前20名的測站中，彰化縣就包辦了19個，讓彰化多處淪為水鄉澤國，彰化縣長王惠美提醒注意用路安全，非必要暫時不外出；雷擊頻繁，請留意家中電子設備、用品；遠離空地、高處、水邊，民眾則留言希望能夠停班課。

▲彰化今天多處淹水，當地民眾希望可以停班課。（圖／翻攝自Facebook／王惠美）

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氣象資料顯示，今天全台暴雨前5名全落在彰化，福興鄉員鹿路239mm（全國第1）、鹿港鎮海埔里：234mm、埔鹽鄉永樂村：228mm、鹿港鎮頂番里：225mm及秀水鄉安東村：215mm。全國雨量前20名中，只有第20名是高雄茂林區，其餘19個席位全被彰化縣各測站包辦。

水利署指出，列為一級淹水警戒區共25處，包括彰化縣二林鎮、北斗鎮、和美鎮、員林市、埔心鄉、埔鹽鄉、埤頭鄉、大村鄉、彰化市、永靖鄉、溪州鄉、溪湖鎮、田中鎮、田尾鄉、社頭鄉、福興鄉、秀水鄉、竹塘鄉、線西鄉、花壇鄉、芳苑鄉、鹿港鎮；雲林縣二崙鄉、西螺鎮、南投縣南投市皆在其中。

王惠美於臉書發文，指出強烈雷雨帶、雷雨胞非常猛烈，仍在彰化上方，提醒大家注意用路安全，非必要暫時不外出；雷擊頻繁，請留意家中電子設備、用品；遠離空地、高處、水邊。

該篇發文也讓民眾留言「今天應停班停課」、「還不宣布停班停課」、「彰化、員林、社頭、田中已經多處地方淹水了」、「連回家的路都看不到了」、「請問今天下班哪邊能預約船隻接送」。