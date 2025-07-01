快訊／日本氣象廳等級4警戒　對長野縣908人發布避難命令

▲日本氣象廳針對長野縣茅野市的596戶發布避難命令。（圖／翻攝氣象廳）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本氣象廳表示，根據雷達數據分析，長野縣茅野市在1日晚間8時30分（台灣時間1日晚間7時43分）的1小時內降下約110毫米的猛烈暴雨。受大雨影響，該地土砂災害風險極高，隨後氣象廳發布「記錄性短時間大雨資訊」，呼籲居民注意安全並及時避難。

據《NHK》報導，長野縣與氣象台在晚間8時43分針對多個地區發布了土砂災害警戒資訊（警戒等級4），包括諏訪市、伊那市、茅野市、立科町、長和町、箕輪町以及南箕輪村等地。官方提醒，居住於崖邊、河川附近等易發生災害的地區居民，需密切關注市町村發布的避難指示並儘早撤離。

大雨導致茅野市北山地區土砂災害風險升高，市政府於台灣時間晚間9時許向596戶家庭、共908人發布避難指示。受影響區域包括：

1.綠之村：47戶家庭，共67人；

2.蓼科地區：438戶家庭，共655人；

3.白樺湖地區：111戶家庭，共186人。

目前茅野市已開設北山小學作為避難所，並呼籲居民迅速撤離危險地區。

根據官方的5級警戒系統，此次警報達到警戒等級4，意即災害可能迫在眉睫，需立即採取避難行動。茅野市政府強調，所有居住在高風險地區的居民應全員撤離，以確保生命安全。