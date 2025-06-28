蔡英文連2年缺席全代會！趙少康：明眼人都看得出來「給賴難看」

▲總統賴清德與前總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨今（28日）於台北國際會議中心舉行全代會，主軸為「更好的民主、更好的台灣」，重點議程包括通過2026地方選舉的提名辦法，不過前總統蔡英文卻因「身體不適」未出席，引發外界揣測。中廣前董事長趙少康直言，蔡英文連兩年在賴清德主導下的全代會都缺席，根本是藉故對賴「投下不同意票」，更嗆「明眼人都看得出來，她是故意給賴難看」。

蔡英文辦公室發言人蔡舒景表示，蔡近日因身體略感不適，經醫師建議需多休息並避免出席公共場所，因此無法到場參與全代會。不過趙少康不買帳，直指蔡英文才剛完成訪問立陶宛、丹麥與英國，行程滿檔、狀態良好，「怎麼每次到了全代會就剛好有事？這麼巧嗎？」

趙少康更進一步分析，蔡英文對賴清德執政風格早有不滿，認為其「用人唯賴」、排擠英系，打造一言堂，反民主、缺包容。他表示，蔡英文雖不好明講，但選擇以「不出席」方式表態，無疑是對賴清德的領導風格投下反對票，甚至預言，「如果賴清德不知改變，蔡英文明年還是不會參加！」

▲中廣前董事長趙少康。（圖／記者李毓康攝）

趙少康也趁機炮轟賴清德執政13個月來的種種爭議，包含與立法院對抗、發動大規模罷免、推動覆議與釋憲，卻忽略人民關心的關稅、台幣升值、詐騙、缺工、少子化與護理人力不足等問題，形容賴「一面撕裂國家，一面高唱團結，簡直活在平行時空」。

此外，趙少康今日陪國民黨立委李彥秀掃街反罷免時也強調，蔡英文此舉與國民黨的批評立場一致，都是對賴的施政失望，「不只是蔡英文，連謝長廷、陳水扁也對賴有意見，這樣搞下去，民進黨內部恐將走向純化、獨裁」。

趙少康強調，民主是協商與包容的藝術，而非「一言堂與擇惡固執」，呼籲賴清德必須謙卑自省，「否則他不只會失去選民，更會被自家人孤立」。