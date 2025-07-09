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【廣編】醫美信任危機四起　君綺醫美堅持正貨蟬聯冠軍樹立安心典範

醫美信任危機四起　君綺醫美堅持正貨蟬聯冠軍樹立安心典範（圖／君綺醫美提供）

【廣編特輯】

圖、文／君綺醫美提供

近來醫美產業風波不斷，尤其鳳凰電波探頭來源不明事件引起社會譁然，讓消費者對「醫材安全」產生疑慮。針對市面上零星傳出「非原廠耗材混用」、「探頭來源不明」等亂象，君綺醫美20多年來始終堅持原廠正貨，全面使用原廠儀器與耗材，並連續多年榮獲多家原廠藥商與儀器供應商頒發「正貨冠軍」肯定，為業界立下標竿。

醫美市場需求年年攀升，但消費者難以從外觀分辨耗材真偽。部分業者以低價吸引目光，選用未授權探頭或非官方來源耗材，雖可能降低價格，但也大幅提升療程風險與效果不確定性，把風險轉嫁給消費者。君綺醫美強調：「我們不與低價妥協，從源頭把關，堅持只使用原廠合法儀器與藥劑，保障療程效果與安全是我們最基本的承諾。」

以拉提療程為例，君綺醫美旗下全數鳳凰電波、十蓓電波…等機型皆為原廠設備，搭配原廠探頭及認證醫師操作，打造出「君綺電波專家」的信賴口碑，更邀請金鐘視后陳美鳳與韓國女神金泰希共同演繹品牌堅持的美麗信念，成功跨足國際舞台。

在這個資訊透明卻真假難辨的時代，醫美不再只是外貌的追求，更是對品質與信任的堅持。君綺醫美以即將邁入第23年的深耕經驗，將持續以最高標準自我要求，也呼籲所有愛美人士：美的代價，不該是安全的代價。
 

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