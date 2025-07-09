新竹市駁斥中低收入補助被砍4000　高虹安一毛未砍反而加碼營養補助金

記者陳弘修／綜合報導

對於近日網路流傳一段拍攝於果菜市場的影片，一名婆婆聲稱中低收入戶補助遭市府大幅削減，「我中低收本來一個月領7,000元，到了高虹安手上砍掉4,000，所以我恨她」，新竹市政府8日予以嚴正駁斥。新竹市政府強調，自市長高虹安上任以來，市府積極照顧弱勢民眾，並未砍任何補助或津貼。

同時，高虹安也透過臉書強調，「一毛錢都沒有砍」，所有補助皆依法審核照常發放，並未縮減，且自112年起更加碼發放「弱勢長輩營養補助金」，全台也僅有新竹市實施此政策。

高虹安表示，影片在網路上快速傳播，已累積18萬人觀看，但該說法完全與事實不符，令人哭笑不得。她指出，自上任以來，對中低收入戶的社會福利補助「一毛都沒有砍」，所有津貼皆依規定辦理，並未有任何減發或停發情況。更重要的是，市府主動兌現政見，自112年起推出「弱勢長輩營養補助金」，每位領取對象每月可獲1,000元補助，旨在協助中低收長者吃得營養、過得安心，「這不是冷冰冰的數字，而是我們對長輩實質的關懷」。

對於影片內容，高虹安說，自己已在該影片留言處公開澄清，並懇請頻道主協助平衡報導。她認為，錯誤資訊若未及時更正，不僅會誤導大眾，也可能涉及法律責任，呼籲民眾理性判斷、勿信謠言。

另外，高虹安也呼籲支持者與新竹市民共同傳遞正確訊息，「讓事實戰勝謠言，讓關心取代仇恨」，7月26日即將舉行罷免案，希望市民踴躍出門投下「不同意罷免」票，守護良善與真相。