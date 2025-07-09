防劇烈天氣！　連3天大雷雨

▲丹娜絲登陸中國後，已減弱為熱帶低壓。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

今起3天防劇烈天氣！氣象專家吳德榮表示，今日受熱帶性低氣壓（原丹娜絲颱風）外圍雲帶、西南風影響，西半部有局部陣雨或雷雨，其中有大雷雨伴隨「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨⋯）。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示， 周四、周五西南風挾帶水氣多，大氣不穩定，清晨、上午迎風面西半部有局部短暫陣雨或雷雨，其中偶有大雷雨伴隨劇烈天氣，尤其午後機率更高。

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吳德榮指出，周六各地多雲時晴，天氣熱，水氣略減，大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨，有較大雨勢；周日、下周一盛夏再臨，晴朗酷熱，午後山區偶有短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮分析，最新歐洲模式、美國（GFS）模式模擬顯示，未來9天內日本南方海面雖有熱帶擾動醞釀，但位置偏北已超過台灣的緯度，且各國模式模擬的動向皆有偏北的分量，故即使有所發展，對台灣亦無威脅；不過，第10天的模擬顯示，菲律賓東方有擾動發展，10天之後是否帶來威脅？需再觀察。

▼吳德榮說，最新歐洲（下圖左）、美國模式（下圖右）下周五晚間8時模擬圖顯示，菲律賓東方有擾動發展，10天之後是否帶來威脅？需再觀察。（圖／翻攝氣象應用推廣基金會專欄）