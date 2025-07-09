丹娜絲陰魂不散「很像颱風眼」雲圖曝　2條颮線夜襲





▲丹納絲已登陸中國。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

2條「颮線」夜襲！氣象粉專貼出凌晨衛星雲圖表示，丹娜絲颱風真的陰魂不散，「真的很像丹娜絲颱風又回來了（還隱約有颱風眼），但其實不是，是它的外圍環流長的超大對流胞，雲還剛好中間凹一塊，很像颱風眼的感覺。」

▼台灣颱風論壇貼出凌晨衛星雲圖表示，「丹娜絲颱風外圍環流超大對流胞，雲還剛好中間凹一塊，很像颱風眼的感覺。」（圖／氣象署）



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「台灣颱風論壇」臉書說，雖然颱風中心已於周二晚9時36分，登陸中國浙江溫州市，但它的外圍環流還是不斷有劇烈對流發展，約在今晨1點前後，第一條颮線已經抵達桃竹苗沿岸，竹苗沿海的時雨量大約落在30-50毫米之間。

台灣颱風論壇指出，而第二波颮線也緊接著在台灣中部近岸形成，並朝向「苗栗～雲林」一帶靠近，中部的朋友（尤其沿海）接下來幾小時，要特別留意短時強降雨與雷擊，這條颮線的影響可能會持續到清晨。

▲▼今晨颮線帶來明顯降雨。（圖／氣象署）



台灣颱風論壇提到，另外，受到西南風的影響，南部也有零星對流正在逐漸發展中，南部這兩天請特別留意南方水氣所帶來的間歇性陣雨。

該粉專也貼出今晨0時30分的衛星雲圖表示，「這張衛星雲圖真的很像丹娜絲颱風又回來了（還隱約有颱風眼），但其實不是，是它的外圍環流長的超大對流胞，雲還剛好中間凹一塊，很像颱風眼的感覺。」

▼丹納絲周二晚已登陸中國。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

