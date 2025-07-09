快訊／線狀對流來了　13縣市豪大雨特報

▲「線狀對流」移入。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

線狀對流移入，13縣市豪大雨特報！中央氣象署張竣堯表示，今天、周四低壓帶及西南風影響，各地降雨機率偏高。

豪雨特報：新竹市、新竹縣、苗栗縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、台中市、彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣、連江縣

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）



張竣堯接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天、周四低壓帶及西南風影響，各地降雨機率偏高，容易有短延時強降雨，中南部有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨機率；其他地區有短暫陣雨或雷雨，午後北部、東半山區有局部大雨機率。

張承傳提到，周二晚間到今晨，台灣海峽上有「線狀對流」移入，雲林以北有較明顯雨勢，尤其新竹、苗栗接近短延時豪雨標準；此外，丹娜絲颱風已於今晨2時減弱為熱帶性低氣壓。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



張竣堯說，周五依舊受低壓帶及西南風影響，但整體雨勢下降一些，中南部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率，北部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

張竣堯表示，周六到下周二天氣更轉好，南部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。

▼丹娜絲登陸中國後，今晨2時已減弱為熱帶低壓。（圖／氣象署）