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外送客鑽漏洞！鹹酥雞老闆「每月被扣3000元」　收1張單爆感動

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲老闆看到訂單備註後，相當感動。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會透過手機APP點外送，如果餐點有誤，回報後就有機會退費。就有一家鹹酥雞店的老闆發文表示，開店以來，常遇到顧客利用平台漏洞申請退款，所以他們每個月都會被扣2、3000元，「真的很氣！」結果沒想到，他前陣子就碰到超有良心的客人，「腦闆實在是感動到快哭出來」。

一家鹹酥雞店的老闆在Threads上發文表示，開店以來，很常遇到利用平台漏洞申請退款的顧客，明明他們調閱監視器，確認餐點根本沒有漏，但卻一直有人申請遺漏餐點，導致他們每個月都會被扣款2、3000元，「真的很氣，餐飲業毛利低，還要一直被這樣搞」。

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老闆接著說，他們遇過最扯的狀況，是有個顧客用外送平台訂了好幾次，結果每次都會申請「甜不辣品質異常」，要求退款。

在 Threads 查看

但老闆強調，甜不辣的魚漿成分會隨著季節不同而有變化，顏色本來就會不太一樣，「平台頁面上我也有備註若介意請勿下單」。他質疑，「你訂這家餐點品質有問題，你會訂第二次、第三次嗎？這個人甚至訂了超過五次，光申請甜不辣退款就至少4次！擺明了不要臉要吃霸王餐！」

話鋒一轉，老闆透露，他也有遇到暖心的客人，像是他前陣子就看到單子上的備註寫道「抖內腦闆，老闆不好意思！我不久前有訂餐，送到後以為漏了鹹酥雞，我已跟平台申請退款，吃到一半才發現是雞皮放在一起被擋住了TT，因為距離有點遠，無法親自把錢給您，所以在這邊補上鹹酥雞的費用，非常抱歉！」

老闆看到後，不禁直呼，「第一次遇到這麼有良心的客人，腦闆實在是感動到快哭出來！原本做好一份鹹酥雞要給這個客人，後來才發現他選外帶自取，也無奈沒有他的聯絡方式，希望你看得到這篇文這份感謝」。老闆也說，雖然常收到客人負評，但稱讚和鼓勵也不少，很感謝顧客的陪伴，讓他的店也經營三年了。

本文經原PO授權引用

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