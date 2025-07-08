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大陸 大陸焦點 特派現場

陸外賣補貼戰開打　奶茶店日做3千單：最怕「0元購」賺心酸

▲▼ 大陸外賣補貼大戰，折扣打到骨折 。（圖／翻攝 百度）

▲ 大陸美食外賣補貼大戰，折扣打到骨折 ，舉例本單消費著「0元購」，店家沒賺錢。（圖／翻攝 百度）

文／香港01

大陸美團突然於7月5日放出大量優惠紅包，民眾瘋狂下單「0元購」，導致各大奶茶店爆單，有外賣員表示，跑了這麼久的外賣，都沒見過這麼大的場面。還有店員表示，一天做了3000單，但平均下來一杯甚至賺不了1塊錢，甚至是「0元購」。（單位：人民幣，同下）。

淘寶閃購、美團7月5日晚間，兩大平台放出了大量且大額的外賣紅包券，其中包括「滿25減24」「滿15減15」「滿22減18」等多張無門檻外賣券。淘寶閃購平台推出了「滿18減18」的新人專享紅包，美團也聯合不同奶茶飲品品牌推出了「0元喝奶茶」的平台福利活動。在7月5日，美團單日零售訂單突破歷史紀錄——達到1.2億單，其中餐飲訂單則超過1億單。

有餐飲門店店長表示，當天自己旗下門店最高預約單量已經接近400單，而有門店更是預約了超過3000單，有奶茶店員甚至坦言，「一天把半年的庫存都賣完了。」

外賣員盧叔（化名）表示，「美團的補貼投放是突然進行的，就在7月5日下午，提前沒有任何通知。」他隨後點進主頁一看，發現「單量嘩啦啦的，單子深不見底。」盧叔表示，跑了這麼久的外賣，都沒見過這麼大的場面。

外賣員嚴先生說，「配送費翻了倍、單量又多，百十米的單子配送費都十幾塊，就算是40度的天也不捨得休息。我昨天創了個人紀錄，一天送了127單，賺了1700多。」

▲▼ 大陸外賣補貼大戰，折扣打到骨折 。（圖／翻攝 百度）

▲奶茶店訂單接到深夜，杯子擺滿桌料理台。（圖／翻攝 百度）

大陸奶茶店益禾堂外賣業務負責人諶鳴透露，門店這兩個月延長了營業時間，從原來的早九點半到晚十一點，變成早八點半開門，甚至凌晨三點才結束。人員排班、食材儲備、員工激勵措施都需迅速調整。諶鳴還說，許多奶茶店不得不大量招募兼職，甚至動員親屬臨時幫忙。

蜜雪冰城店員表示，「爆單對店員來說必然不是好事，我們沒提成。」

陸媒《齊魯晚報》報導，7月5日晚，在濟南世茂廣場滬上阿姨店，因為「0元喝咖啡」的活動，導致門店一天直接爆了單。店員小張表示，「我們4個人，昨天一共做了將近3000杯飲品。」

該報導指出，這次與美團共同參與「0元喝奶茶」的滬上阿姨品牌，不少店鋪已經打烊，參與活動的單品也已經在所有門店全部下線。滬上阿姨店員小張稱，「這次平台的活動並未事先與商家溝通，活動開始商家就被動地自動接單，免單的這部分金額，商家也要承擔一部分，因此很多時候做一單還要賠2到3元。」

▲▼ 大陸外賣補貼大戰，折扣打到骨折 。（圖／翻攝 百度）

▲大陸外送員都說沒看過這麼瘋狂時刻。（圖／翻攝 百度）

小張還稱，「單子多，我們配合平台補貼的錢也多了，很多都是賠錢賣，所以並沒有多賺錢。營業額看起來是一天一萬多，但是刨去商家的補貼金額，也就只有六千多元，再刨去飲品成本、人工以及房租水電等基礎成本，雖然一天賣了3000多單，但平均下來一杯甚至賺不了1塊錢。」

大陸媒體報導稱，這一輪新的外賣交鋒，主要源於淘寶閃購的入局。7月2日，淘寶閃購宣布啟動規模高達500億元的補貼計劃，將在12個月直補消費者及商家。7月7日一早，淘寶閃購、餓了麼聯合宣布，日訂單數超過8000萬，其中非餐飲訂單超過1300萬，淘寶閃購日活躍用戶超過2億。

大陸華東政法大學競爭法研究中心執行主任翟巍表示，「近日外賣平台投放大量高額補貼導致外賣爆單現象發生，表明外賣平台之間的競爭態勢日趨白熱化、極限化，已經進入存量競爭、紅海競爭時代。」

翟巍看來，目前高額補貼打響的外賣戰爭不可持續，各大外賣平台只可能在短期內進行高額補貼驅動的低價競爭，而無法承擔長期高額補貼的成本。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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