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蕭美琴無懼「中共行為非法」　陸外交部：台灣沒有什麼副總統

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

捷克軍事情報局證實，中方在副總統蕭美琴去年（2024）訪問行程進行監視，甚至包括進行跟車輛相關「衝撞計畫」，蕭美琴也回應，中國共產黨 (CCP) 的非法行為，不會讓自己畏懼在國際社會中為台灣的利益發聲。對此，中國外交部發言人毛寧今（30）日也指出，「台灣是中國的一部分，沒有什麼『副總統』，中國外交人員一貫遵守駐在國的法律法規。」

中國外交部今天30日舉行例行記者會。有記者就蕭美琴相關言論發問。對此，毛寧首先表示，「台灣是中國的一部分，沒有什麼『副總統』。」

毛寧強調，「中國外交人員一貫遵守駐在國的法律法規。」民進黨當局無論如何變換花樣搞「倚外謀獨」，企圖挑撥中國和建交國的關係，都掩蓋不了他們的險惡圖謀，也是不會得逞的。

該起事件由捷克媒體irozhlas於上周四26日披露，內容稱副總統蕭美琴去年3月訪問捷克期間，遭中國外交人員跟監尾隨並險釀車禍，捷克軍情局局長巴爾托夫斯基近日證實，北京企圖透過這項行動對蕭美琴進行心理威懾。

隔天，中國外交部發言人郭嘉昆27日在外交部例行記者會上被問到此問題，他表示，捷克允許「台獨頑固分子」蕭美琴竄訪，嚴重違背一個中國原則和捷方對華政治承諾，粗暴干涉中國內政，「中方已就此表達強烈不滿和堅決反對。」

對此，蕭美琴28日在推特回應，此次造訪布拉格 (Prague) 非常愉快，並感謝捷克 (Czech) 當局的款待以及對我安全的保障。中國共產黨 (CCP) 的非法行為，絕不會讓我畏懼於在國際社會中為台灣的利益發聲。

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