屏東光電浮台漂海邊！　柳采葳爆：綠營前官員雙雙任獨董當門神

▲國民黨團召開「綠電賺飽 一吹就倒! 上億元補助換來海上垃圾!」記者會，立委蘇清泉、陳菁徽、台北市議員柳采葳出席。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

丹娜絲颱風過後，屏東外海離岸光電浮台被吹毀成海上廢棄物，引發環境污染。國民黨團8日召開記者會，痛批能源政策錯誤，要求經濟部負責，能源署須在承諾的48小時內清除海岸殘骸。台北市議員柳采葳更指浮台建設廠商旭東環保與民進黨關係匪淺，點名兩位立委收政治獻金，屏東前縣長曹啟鴻與前環保局長盧台營也任該公司獨董，質疑縣府淪為門神。

藍委蘇清泉指出，颱風造成南部嚴重災情，佳冬與枋寮間的光電浮台被吹得支離破碎，形成堆積如山的垃圾，重創海岸線。他批評民進黨為了廢核執迷光電，砸下數百億預算卻遭自然反撲，如今還要推儲能，卻連是什麼都說不清楚，只會燒錢掏空台灣。他要求能源署派潛水員清除海底破片，並追究相關官員責任。

藍委陳菁徽表示，一個中度颱風，就將屏東的佳冬到枋寮，布滿了黑色浮台的結構體，殘骸四散綿延兩公里，嚴重汙染了海岸線。台灣號稱美麗的福爾摩沙，但近幾年一連串綠能弊案，對森林、山坡地、沙灘海岸線的破壞，是環境的背叛與掠奪。台灣只剩下山、海都是光電板，經過颱風侵襲後，變成巨型廢棄物，環境部迄今找不到法源可以處理。

陳菁徽指出，經濟部能源署號稱會在48小時之內，會把光電浮台的殘骸清理完畢，國民黨團會跟地方人士持續追蹤，能源署是不是能夠在48小時清理乾淨，包括掉落在海裡的光電板殘骸。

▲國民黨台北市議員柳采葳表示，負責該建設的旭東環保科技公司跟民進黨關係匪淺，更有屏東前縣長曹啟鴻及其同期官員擔任該公司獨董。（圖／國民黨團提供）



劉采葳表示，民進黨錯誤的能源政策，帶給台灣許多意想不到的問題，包括這次在屏東沿海地區光電浮台，在丹娜絲颱風襲台下，倒成一片，破碎的光電板衝入海底，嚴重破壞海洋生態環境；丹娜絲颱風肆虐後，怎麼沒看到周春米？人在哪裡？原來在正在北歐考察，全然不顧屏東縣政在遭遇環境破壞，農林漁牧災後損失待善後的狀況。

劉采葳指出，破碎的浮台結構體，是來自經濟部「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫」執行廠商「旭東環保科技公司」，斥資11億元在屏東擴廠，2018年2月初在剪綵儀式上，可以看到前屏東縣長曹啟鴻、時任屏東縣的潘孟安、民進黨立委鍾佳濱，以及立委蘇震清。旭東公司同時也有捐政治獻金10萬元給民進黨立委鍾佳濱、吳沛憶。

在看看旭東公司內部結構，獨立董事是曹啟鴻、魯台營，魯台營正是曹啟鴻擔任屏東縣長時的環保局長；換言之，曹啟鴻和盧台營離開縣府後，進入這家公司擔任獨董。外界質疑，曹啟鴻和盧台營跟屏東縣政府關係密切，縣府是否就無法要求旭東在颱風來之前，做好加強浮台牢固工作？

劉采葳表示，屏東美麗的海岸線都已經遭到破壞，周春米縣長不斷刷新的資訊，但怎麼不跟指揮中心聯繫？人在北歐考察是有什麼好不敢說的？按照民進黨一貫的標準，周春米縣長不是應該立即結束行程，返台坐鎮救災復原工作嗎？怎麼民進黨遇到自己人，連標準都沒有了呢？劉采葳呼籲民進黨，請好好督促自己的縣長，趕快回來吧。