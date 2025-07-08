回不了家！困金門機場2天不敢離開　旅客嘆：來一趟好不划算

記者許宥孺、林名揚／金門報導

丹娜絲颱風過境台灣，金門尚義機場昨(7日)有5000多名旅客滯留，國防部雖加派軍機疏運，但效果有限。今日一早，旅客再度塞爆機場等待候補機位，有旅客表示已滯留金門3天，候補機位時都不敢離開、也不敢去吃飯，來一趟好不划算。

▲▼上千名旅客滯留金門。（圖／記者林名揚翻攝）



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丹娜絲颱風攪亂金門交通，不僅6日全日停航、7日上午班機取消，造成大批旅客滯留金門，昨日有5000多名旅客受困機場，有家歸不得。今日一早又有逾千名旅客前往機場等待候補機位，但一位難求。

國民黨立委陳玉珍居中協調，華信航空今日有3班航班擴大機型飛往台北，分別是上午10點05分、下午4點50分以及晚上8點50分，盼能讓更多旅客早日返家。

▲國防部支援3部軍機投入載客。（圖／記者林名揚翻攝）



在軍機疏運部分，陳玉珍爭取國防部支援3部軍機投入載客，3架次C130疏運機分別飛往台北、台中、高雄。

有旅客表示，原本預計6日搭機返回台南，第一時間知道停航就趕緊到機場候補，等了3天到現在都回不去，家裡的事情也沒辦法做。她候補到543號，但每次叫號都只有1個位置，不知道要等到什麼時候，不敢離開、也不敢去吃飯，還好民宿有幫忙保留房間，雖然多了住宿費，不然真的要睡機場了，「來一趟好不划算」。

▲旅客原本要搭周日的班機，但等了3天，還不知道今天回不回的了家。（圖／記者林名揚翻攝）



▲班機班班客滿。（圖／記者林名揚翻攝）