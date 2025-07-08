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7機場配合「漢光41號演習」無劇本操演　航班可能異動

▲▼桃機,桃園機場。（圖／桃機公司提供）

▲配合漢光演習，部分機場作業可能受影響。（資料照／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

國軍7月9日至18日將舉行「漢光41號演習」，採無劇本操演，為避免對旅客影響過大，軍方表示儘量不影響民航機起降。不過民航局表示，部分機場起降作業可能受影響，請旅客隨時注意相關訊息，降低演習可能帶來的影響。

依據國軍規劃，今年「漢光41號演習」採無劇本操演方式，目前各機場可能受演習影響之日期，包括台中機場為7月9日、13日至15日，桃園機場為13日至17日，高雄機場為13日、16日，松山機場為13日、16日，台南機場為13日、14日、16日，花蓮機場為15日、16日，嘉義機場為16日，惟實際對民航航班起降時段與範圍之影響仍需視國軍當日操演內容及空中航行情況而定。

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民航局表示，相關演習空域資訊已依國軍單位需求發布飛航公告，周知航空公司及相關單位視軍方作業而定。民航局請航空公司透過簡訊通知、官網等方式主動告知旅客航班變動情形；各機場亦將透過電子看板、廣播系統或官網提供即時航班資訊，方便旅客查詢。

民航局也呼籲旅客於出發前查詢航空公司的航班資訊，隨時留意相關公告，掌握最新動態以利行程安排。

此外，民航局指出，航管單位將視演習狀況適時啟動流量管制措施，航班起降時刻可能有提前或延後，演習結束後部分航班亦可能出現連帶遞延情形，提醒旅客隨時關注航空公司及各機場提供之最新訊息。

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