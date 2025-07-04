恍神撞路邊3車！自小客烏龜翻躺路中　肇事男奇蹟未受傷

▲桃園市許姓男子昨天下午開車行經中壢區中園路時失控先撞擊路旁黑色休旅車後再波及另2輛自小客車後翻覆。（圖／中壢警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子昨（3）日下午開車行經中壢區中園路時，疑似未注意前方狀況失控先撞擊外側車道黑色休旅車再波及另2輛自小客車後180度翻覆，巨大撞擊力道嚇壞路人與店家出門查看，中壢交通中隊到場處理時，許男竟奇蹟似未受傷，酒測值為零，員警研判疑似精神不濟肇事，但真正肇事原因仍待調查釐清。

▲桃園市許姓男子昨天下午開車行經中壢區中園路時失控先撞擊路旁黑色休旅車後再波及另2輛自小客車後翻覆，員警到場處理。（圖／中壢警方提供）

中壢交通中隊指出，昨天下午4時25分許獲報，中園路有交通事故發生，立即派員前往處理，經了解，54歲許姓男子駕駛自小客車沿中園路二段往中園路直行於外側車道，突然失控先撞上路旁停放之黑色休旅車，再波及路肩處停放另2輛自小客車，現場一片狼藉。

▲桃園市中壢區中園路昨天下午發生事故，2輛自小客車被波及受損嚴重。（圖／中壢警方提供）

員警到場處理時，許男並未受傷，經進行酒測，酒測值為零，員警研判應該是精神不濟且未注意前方路況肇事，至於真正肇事原因仍待調查釐清；中壢警分局長林鼎泰呼籲，民眾駕車應養足精神再上路，同時隨時注意車前狀況，以維護自身及其他用路人安全。

▲桃園市許姓男子昨天下午開車行經中壢區中園路時失控先撞擊路旁黑色休旅車後再波及另2輛自小客車後翻覆。（圖／中壢警方提供）