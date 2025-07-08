　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

暴雨炸裂！全台前20名雨量測站「彰化統包19處」　在地人挫咧等

▲彰化淹水災情相當嚴重。（圖／民眾提供）

▲台76線下方144縣道涵洞淹水。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣的雨幾乎都下在彰化縣了！根據中央氣象署最新統計，從凌晨0點到上午11點30分，全台降雨量前20名的測站中，彰化縣就包辦了19個，其中福興鄉更以驚人的239毫米雨量奪下全國冠軍。這場「雨彈集中轟炸」讓彰化多處淪為水鄉澤國，縣民從中午收到大雷雨警報後，直到下午2點半都還處在雷電交加的恐怖天氣中，簡直「挫咧等」！

▲彰化淹水災情相當嚴重。（圖／民眾提供）

▲台76線下方144縣道涵洞淹水警方圍起封鎖線。（圖／民眾提供）

氣象資料顯示，今天全台暴雨前5名全落在彰化，福興鄉員鹿路239mm（全國第1）、鹿港鎮海埔里：234mm、埔鹽鄉永樂村：228mm、鹿港鎮頂番里：225mm及秀水鄉安東村：215mm。

更誇張的是，全國雨量前20名中，只有第20名是高雄茂林區，其餘19個席位全被彰化縣各測站包辦，這種「雨量壟斷」現象讓彰化人咤舌，直呼「天空是開了大洞嗎」。

▲彰化淹水災情相當嚴重。（圖／民眾提供）

▲彰化各地淹水災情慘重。（圖／民眾提供）

彰化縣消防局上午執行積淹水災情查報，彰化縣時雨量超過40mm，消防局立即派遣轄區分隊執行轄區災情查報，計出動21車42人，高達8處淹水災情相當嚴重，目前國道下方平面道路144縣道涵洞已經淹水，警方圍起封鎖線，提醒用路人行經時務必改道通行。

▲彰化淹水災情相當嚴重。（圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 3 4000 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸38歲偽娘約砲1691男　多人見「捉姦名冊」喊：看到男友老
彰化暴雨炸出天坑！　大貨車慘遭吞畫面曝
孫安佐精神渙散「全面停工」！狄鶯、孫鵬陪伴在側　最新近況曝
快訊／丹娜絲颱風一走就接著來　20架次共機出海擾台
Lulu爸爸現身談女兒委屈　58歲仍開車「不開難道我要等死嗎
連晨翔秀婚戒！認「孩子來得太突然」fu來了沒避孕
電動機車「免月租費時代來臨了」！Gogoro推新資費騎1公里
淹水慘況曝！彰化人哀號：下班哪邊能預約船隻接送
彰化「紫爆」前10大雨量站全包　鄭明典喊話：需要支援救災

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化暴雨炸出恐怖天坑！直徑5米深達4米　大貨車慘遭吞畫面曝

T台女主播宮鬥手法曝！張靖玲遭針孔反制　惡搞影像成2連敗關鍵

桃園婦遭詐346萬配合警釣出車手　3馬籍男伺機「黑吃黑」也被逮

丹娜絲重創學甲養殖業！大貨櫃憑空飛越堤防　停電拉長後果慘重

暴雨淹水慘況曝！彰化人哀號：請問下班哪邊能預約船隻接送

性侵32小球員還錄影　變態少棒教練松志彬犯90罪判決曝

快訊／國道驚魂！彰化暴雨釀大小車追撞3人送醫　回堵6公里

疑停電交通號誌未運作　台南下營路口2車相撞！女騎士當場死亡

暴雨炸裂！全台前20名雨量測站「彰化統包19處」　在地人挫咧等

為何保護令擋不住？　專家揭失效背後「3大關鍵原因」

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

【10級↑強風威力】丹娜絲「腰斬」大潤發招牌！瞬間爆炸火光四濺

【一片白茫茫】嘉義下瀑布雨！超強三角錐屹立不搖

【老公社死現場】妻問醫產後房事「到不了」　醫：這問題我心臟會麻痺

【可以嫁了吧！】颱風天見騎士倒車...男友秒衝去幫忙！ #丹娜絲颱風

【客運變海盜船】路上狂搖3hrs！ 風雨中南下司機神操作 #丹娜絲颱風

彰化暴雨炸出恐怖天坑！直徑5米深達4米　大貨車慘遭吞畫面曝

T台女主播宮鬥手法曝！張靖玲遭針孔反制　惡搞影像成2連敗關鍵

桃園婦遭詐346萬配合警釣出車手　3馬籍男伺機「黑吃黑」也被逮

丹娜絲重創學甲養殖業！大貨櫃憑空飛越堤防　停電拉長後果慘重

暴雨淹水慘況曝！彰化人哀號：請問下班哪邊能預約船隻接送

性侵32小球員還錄影　變態少棒教練松志彬犯90罪判決曝

快訊／國道驚魂！彰化暴雨釀大小車追撞3人送醫　回堵6公里

疑停電交通號誌未運作　台南下營路口2車相撞！女騎士當場死亡

暴雨炸裂！全台前20名雨量測站「彰化統包19處」　在地人挫咧等

為何保護令擋不住？　專家揭失效背後「3大關鍵原因」

鄧佳華2個月砸10萬養女友！「月入6萬」嗆追求者：連我一半都不到

雙流+墾丁國家森林遊樂區　7/9起恢復開園

每天走1萬步就能瘦？你可以靠4招開啟「燃脂模式」多數人第3點都搞錯

余祥銓演公公再度走紅東南亞　收入多股票慘賠百萬被割韭菜

《流星花園》蔡岳勳20歲女兒要結婚了！婚紗照復刻爸媽…老公高顏值

彰化暴雨炸出恐怖天坑！直徑5米深達4米　大貨車慘遭吞畫面曝

陸38歲偽娘「紅姐」千人斬成「捉姦名冊」　多人喊：看到男友老公

日圓史上最甜！　2因素可能限制跌勢「要換要快」

台灣還在談！川普關稅又延後　專家示警貿易夥伴「2風險」

孫安佐精神渙散「全面停工」！狄鶯、孫鵬陪伴在側　最新近況曝光

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

社會熱門新聞

快訊／土城姊妹父現身相驗　哭到癱軟：一次帶走我兩個女兒

土城男行兇最新畫面！姊奮命救妹雙亡

仙塔律師「空軍男友」一次送一年份精品　爆貼臉富商

妹妹剛結婚遭當街殘殺　乾媽嘆：姊妹倆都很乖…

高雄大樹光電板吃掉山林！風災後慘況曝光

土城姊夫急關臉書！裡面全是出遊、唱歌溫馨片

如／彰化暴雨馬路秒變小河　鹿港天后宮慘泡水

軟爛男鬼扯經商養家　叔怒轟：結婚十幾年都靠娘家

即／台南市宣布：8日新增7區停班停課　

南鯤鯓代天府檜木牌樓倒塌　民俗專家解讀

即／土城姊夫奪2命狂發6限動：都被我殺了！

土城軟飯男殺妻、小姨子　被逮裝病卸責

才剛變性就來台！「泰國林韋君」賣淫7天被逮

自認被挑撥　軟爛男預謀買刀殺姊妹

更多熱門

相關新聞

快訊／大雨灌不停！中彰投26地淹水警戒　25鄉鎮市列一級

快訊／大雨灌不停！中彰投26地淹水警戒　25鄉鎮市列一級

颱風丹娜絲雖已遠離，但中部地區大雨釀災未停。經濟部水利署今（8）日中午對台中、彰化、南投3縣市共26地發布淹水警戒，其中包括彰化二林鎮、北斗鎮、鹿港鎮、員林市等25鄉鎮市皆因淹水嚴重，已列為一級。

即／閃電劈中電桿爆炸！彰化沿海4千戶停電

即／閃電劈中電桿爆炸！彰化沿海4千戶停電

彰化今雷雨狂炸　鹿港訓犬學校也淹了

彰化今雷雨狂炸　鹿港訓犬學校也淹了

勘災政治學！陳亭妃追復電遭罵翻刪文　林俊憲盼給台電人員鼓勵

勘災政治學！陳亭妃追復電遭罵翻刪文　林俊憲盼給台電人員鼓勵

如／彰化暴雨馬路秒變小河　鹿港天后宮慘泡水

如／彰化暴雨馬路秒變小河　鹿港天后宮慘泡水

關鍵字：

彰化淹水停電對流雲豪雨

讀者迴響

熱門新聞

遭殺張姓女子是診所護理師李進良後事幫忙到底

陸偽娘「無套約砲1691男」性愛片外洩！竟是38歲大叔

快訊／土城姊妹父現身相驗　哭到癱軟：一次帶走我兩個女兒

南鯤鯓代天府牌樓倒塌　網翻國運籤驚呆

土城男行兇最新畫面！姊奮命救妹雙亡

仙塔律師「空軍男友」一次送一年份精品　爆貼臉富商

妹妹剛結婚遭當街殘殺　乾媽嘆：姊妹倆都很乖…

高雄大樹光電板吃掉山林！風災後慘況曝光

最新預測！　有利颱風生成時間曝

台美關稅喬不好？　傳2因素卡關

快訊／川普再宣布12國關稅「最高40%」

仙塔律師の奢華生活　貼臉摟抱富商曝光

台大學霸AV女優　「真空」看大聯盟炸半球

土城姊夫急關臉書！裡面全是出遊、唱歌溫馨片

即／川普出手了！宣布對日本韓國加徵25%關稅

更多

最夯影音

更多

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面