暴雨炸裂！全台前20名雨量測站「彰化統包19處」　在地人挫咧等

▲台76線下方144縣道涵洞淹水。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣的雨幾乎都下在彰化縣了！根據中央氣象署最新統計，從凌晨0點到上午11點30分，全台降雨量前20名的測站中，彰化縣就包辦了19個，其中福興鄉更以驚人的239毫米雨量奪下全國冠軍。這場「雨彈集中轟炸」讓彰化多處淪為水鄉澤國，縣民從中午收到大雷雨警報後，直到下午2點半都還處在雷電交加的恐怖天氣中，簡直「挫咧等」！

▲台76線下方144縣道涵洞淹水警方圍起封鎖線。（圖／民眾提供）

氣象資料顯示，今天全台暴雨前5名全落在彰化，福興鄉員鹿路239mm（全國第1）、鹿港鎮海埔里：234mm、埔鹽鄉永樂村：228mm、鹿港鎮頂番里：225mm及秀水鄉安東村：215mm。

更誇張的是，全國雨量前20名中，只有第20名是高雄茂林區，其餘19個席位全被彰化縣各測站包辦，這種「雨量壟斷」現象讓彰化人咤舌，直呼「天空是開了大洞嗎」。

▲彰化各地淹水災情慘重。（圖／民眾提供）

彰化縣消防局上午執行積淹水災情查報，彰化縣時雨量超過40mm，消防局立即派遣轄區分隊執行轄區災情查報，計出動21車42人，高達8處淹水災情相當嚴重，目前國道下方平面道路144縣道涵洞已經淹水，警方圍起封鎖線，提醒用路人行經時務必改道通行。