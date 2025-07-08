上千旅客卡金門機場　民航機、軍機出動64架次疏運

▲上千名旅客滯留金門尚義機場。（圖／記者林名揚翻攝）

記者李姿慧／台北報導

丹娜絲颱風前兩日大亂空中交通，即便民航機昨放大機型疏運，國防部也支援8架軍機載客，金門尚義機場今天(8日)仍有上千名旅客等待候補，抱怨連連。民航局表示，連2日已放大機型和加開38架次，其中今上午離島6班機放大機型，加開2班加班機，另協調軍機共支援26架次，總計民航機和軍機共64架次。

丹娜絲颱風打亂金門、澎湖等離島疏運，其中金門尚義機場今天等待候補的滯留旅客仍有上千人，引來民眾抱怨連連，希望能加開加班機疏運，早日返家。

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民航局表示，國內線民航機表定預計飛航266架次，提供2萬412座位數，其中金門72架次、6316座位數，澎湖128架次、1萬824座位數；馬祖航線於今日恢復飛航，飛航26架次、1760座位數。

▲民航局協調航空公司放大機型和加開加班機。（圖／記者林名揚翻攝）

民航局也已擬定疏運計畫，其中A計劃則協調華信、立榮總計加班機及放大機型疏運。民航局說明，昨日已先協調航空公司放大台北—金門及增飛台北—澎湖各2架次，計322座位數；今日早上已再協調航空公司放大台北—金門4架次及加班機2架次、放大台北—澎湖2架次。

此外，C計劃將透過軍方協助疏運，民航局說明，今已協調國防部支援軍機12架次，840座位。協助疏運馬祖往松山6架次、松山往馬祖2架次；另金門往台北、台中、高雄各1架次；高雄往金門1架次。

根據統計，7日至8日合計民航機共提供3萬4283個座位，其中，加班機或放大機型共38架次、4830個座位。軍機共支援26架次，提供1820個座位。