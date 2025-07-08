獨／家暴男曾恐嚇：不復合殺了妳　姊妹密友控檢警「報案沒下文」

陳以昇、陸運陞／新北報導

新北市土城區明德路二段7日發生殺人案！46歲謝姓男子當街殺害張姓妻子、小姨子，釀成2死命案震驚社會。張女友人向《ETtoday東森新媒體》爆料，謝男先前就曾透過IG傳送恐嚇訊息給張女，內容包括「不復合就殺了妳」，並揚言公開2人熱戀時期拍下的性愛影片，讓張女崩潰於7月2日報警處理，但此案警方受理後並未有明顯進展，如今發生悲劇，張女友人質疑，檢警間接「造成這場悲劇」。

▲謝男殺妻、小姨子遭新北檢聲押禁見。（圖／記者陸運陞攝）

據了解，死者張女生前任職於台北市東區「嘉仕美整形外科診所」，擔任護理師一職。張女友人7日向《ETtoday東森新媒體》爆料，張女數周前上班上到一半，突然接到謝男從IG發來的恐嚇訊息，內容包括「不復合就殺了妳」、「要公開你我熱戀時的性愛影片」等，之後又在6月22日闖入診所對張女咆哮，張女受此驚嚇於7月2日向北市警方報案，對謝男提告涉嫌恐嚇、妨害性隱私、跟騷法、個資法和妨害自由等5項罪。

張女希望透過報案來阻止謝男對外散播性愛片，並確保其生命安全，孰料北市警方受理後，全案卻未有明顯進展，檢警也未約談謝男，時隔數周後，張女與其胞妹在上班途中，不幸遭謝男開車衝撞、持刀放血，雙雙橫屍街頭，張女友人質疑，是檢警未積極展開行動「進而造成這場悲劇」。

▲謝男犯案過程曝光。（圖／翻攝網路）

據悉，土城命案發生後，台北市某分局緊急聯絡新北市警方，表達願意共辦此命案的意願。另有知情者透露，警方將派員南下到謝男位於屏東的老家搜索，釐清並查扣謝男存放死者性愛影片、不雅照的儲存裝置，要還死者家屬一個公道和尊嚴。

但張女友人質疑痛喊，若是台北市警方一接獲張女的報案，就及時約談謝男到案，移送台北地檢署，也許謝男就會因多次家暴前科、揚言殺妻、公開性愛畫面的惡劣行徑遭裁定收押，「如果台北市檢警動作快一點，應該有機會阻止這場悲劇」、「向北市警方都報案過了那麼久，為什麼檢警卻一點動作都沒有？」。



對此北市警方回應表示：受理張女報案後，依規定調查偵處、並依家暴、跟騷防治法相關規定通報家防中心列管協處，轄區也加強張女上班地點的巡邏密度，並非毫無作為。