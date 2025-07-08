詭颱丹娜絲創4項紀錄　120年來首見

▲丹娜絲颱風來勢洶洶，嘉義農作物不敵狂風暴雨侵襲，損失慘重。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中颱丹娜絲週日深夜登陸嘉義布袋，創下台灣氣象觀測史120年來，首度從嘉義登陸的紀錄，此外，它還罕見地沿西部海岸北上、繞過中央山脈，結構完整的眼牆襲擊嘉南平原，甚至帶來17級強陣風，釀成全台2人死亡、逾300人受傷、近50萬戶停電的災情，並刷新颱風史上4項紀錄。專家指出，從南鯤鯓代天府牌樓倒榻，到各地的民宅毀損，顯示台灣建築物的防風規範及基礎設施韌性，都有重新檢討的迫切必要。

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▲台南南鯤鯓代天府是全台面積最大、歷史最悠久的王爺廟之一，此次遭丹娜絲颱風肆虐，檜木牌樓應聲倒塌，損失約3億元。

週日深夜11點40分，中度颱風丹娜絲中心從嘉義布袋登陸，這也是台灣氣象觀測史120年來，第一個從嘉義登陸的颱風，由於丹娜絲登陸後，路徑比預估偏東，幾乎直撞中央山脈，導致結構遭受破壞，最後在週一清晨5點減弱為輕度颱風，6點左右從桃園、新竹交界出海，侵台6小時期間，共創下登陸位置、風速、停電災情、罕見移動路徑4項紀錄。

除了從嘉義登陸創下紀錄外，丹娜絲帶來的強風，更讓南台灣感受到它驚人的威力，並且造成廣泛的破壞，其中台南測到16級瞬間陣風，雲林更測到17級強陣風。

▲丹娜絲颱風襲台整夜，嘉義民宅鐵皮遭強風吹落。

位在台南市北門區的南鯤鯓代天府，是全台灣面積最大、歷史最悠久的王爺廟之一，如今也因丹娜絲侵襲，成了受災戶，不僅戶外淹成一片，牌樓和柱子也應聲倒塌，由於支撐牌樓的12根圓柱均為珍貴的太平山檜木，廟方初估損失高達新台幣3億元，附近居民週日深夜發現牌樓全倒，屋頂傳出巨響，完全不敢出門，直言從未看過這麼強的颱風。

▲丹娜絲颱風帶來強風，南台灣災情頻傳。

此外，丹娜絲帶來的強風也對南台灣的電力系統造成前所未有的破壞，台電嘉義區處形容，這次災情是嘉義史上罕見的「電力災情」，停電戶數一度達24萬戶，受創程度歷年之最。根據中央災害應變中心統計，此次颱風共造成全台約2千3百起災情，近50萬戶電力及供水受到影響，就連颱風過境後，仍有39萬戶待修。

▲高雄旗津汙水廠因丹娜絲颱風導致管線破裂，逾50戶民宅受波及。

丹娜絲颱風在台灣海峽的狹窄範圍內移動，使其最強風力得以集中，並且直接吹向西部平原，台灣西部平原是人口、農業、工業的密集區，在傳統的颱風路徑中，中央山脈能大幅減弱風力，因此西部地區的建築與防災設施，較少面對如此等級的持續強風，丹娜絲的貼近，使其破壞力最強的眼牆以長時間、近距離的方式，掃過西部這條經濟與人口走廊。

▲丹娜絲來襲，有民眾前往宜蘭南澳溪出海口岸際捕撈魚苗，慘遭海浪吞噬。



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