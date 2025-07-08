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大陸 大陸焦點 特派現場

偷6年！女子挪「6887萬公款」買精品、做醫美　她坦言：只想被誇

▲王靜挪用「6887萬公款」。（圖／翻攝自微博）

▲王靜挪用「6887萬公款」。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸上海一名41歲的女子王靜近日被公司老闆抓到，挪用公司公款1700萬元（人民幣，下同，約台幣6887萬元），且長達6年。王靜坦言，這些錢都被她拿去買精品包、做單次要價30萬元（約台幣121萬元）的醫美課程，而理由僅是「喜歡被別人稱讚，看起來年輕」。

據《瀟湘晨報》報導，公司創辦人徐太太表示，2024年7月，稅務部門的突然到訪，公司被指逃漏稅，實際經營與稅務申報嚴重不符，而此時，公司帳戶早已空空如也，員工社保都要靠自己用私人存款維持，怎麼也沒想到，這場稅務危機的背後，實則是她非常信任的一名公司老員工王靜。

▲王靜坦言，只是喜歡收到外貌稱讚。（圖／翻攝自微博）

▲王靜坦言，只是喜歡收到外貌稱讚。（圖／翻攝自微博）

王靜深陷容貌焦慮，堅持多年做抗衰護理，單次費用30萬，一年4次。王靜表示，自己虛榮到喪心病狂，沒有為任何男人花錢，別人說她比同齡人年輕十幾歲，心情就很好。

王靜在社群平台上，塑造出職場精英形象，版面上滿是高端項目，主頁充斥著價值不菲的奢侈品，如超十萬的鑽石手鐲、限量鱷魚皮包。她還宣稱，自己是商場超級貴賓，對朋友吹噓買東西非帶logo不可，不然沒意義。

王靜2018年入職擔任出納，很快就成為公司財務管理的核心成員，負責公司收支管理、帳目核對等重要工作。為方便業務收付款，徐太太和王靜前往銀行開通公司帳戶網上銀行服務，並綁定硬碟。依規定，經辦硬碟由王靜保管，審核硬碟由徐太太保管，公司帳戶經費轉出需經辦發起、審核。

▲王靜的社交帳號。（圖／翻攝自微博）

▲王靜的小紅書。（圖／翻攝自微博）

然而，徐女士卻對審核硬碟毫無印象。她因頻繁出差，習慣透過銀行手機APP核驗付款訊息，從未使用過這個硬碟。實際上，公司章和法人章都在王靜手裡，連這個審核硬碟，也被王靜掌握。

徐太太對王靜信任有加，但她不知道的是，每個月薪水僅8千（約台幣32000元）的王靜，私下卻過著奢華無比的生活。

王靜坦言，最大一筆挪用三、四萬，後期基本上隔幾天就轉一次錢。 6年間，她肆意侵占公司資金，還去澳門賭博，輸掉兩三百萬，每年僅在奢侈品上的花費，就高達200萬。

隨著調查深入，王靜更多犯罪行為曝光。她不僅職務侵佔近1700萬元，還向身邊人詐騙。她以貨款被閨蜜賭博揮霍為由，向朋友黃珊珊借款，雖短暫歸還獲取信任，但實則將騙來的錢，也用於滿足私慾。如今，所有款項已被揮霍一空，事發後僅退還公司10萬元。

最終，上海長寧區人民檢察院以職務侵占罪和詐欺罪，對王靜提起公訴，案件正在進一步審理中。

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