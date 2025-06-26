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大陸 大陸焦點 特派現場

男子受夠「信用卡推銷電話」怒告銀行！　獲賠2萬元精神賠償金

▲胡先生一直接到推銷電話。（示意圖，非本文當事人／取自Pixabay）

▲胡先生一直接到推銷電話，令他相當困擾。（示意圖，非本文當事人／取自Pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸上海一名29歲胡先生（化名）日前因不斷接到信用卡的推銷電話，不堪其擾下，怒告招商銀行。經法院調解，胡先生當庭得到被告方的道歉，並在事後收到精神撫慰金5000元（人民幣，下同，約台幣2萬元）。該銀行也表示，這是公司第一次因為推銷電話被告。

據《新聞晨報》報導，胡先生表示，曾辦理過招商銀行信用卡，今年2月底到3月初，頻繁接到了招商銀行（以下簡稱招行）打來的業務推銷電話。他一開始並沒有提告到法院，而是選擇在「金融消費者保護服務平台」投訴，要求招行停止推銷、銀行分管負責人道歉並賠償200元。

▲胡先生獲賠5000元人民幣。（圖／翻攝自微博）

▲胡先生獲賠5000元人民幣。（圖／翻攝自微博）

胡先生表示，經過溝通，招行答應停止推銷，但拒絕其他訴求，然而，在3月6日至10日期間，自己又陸續收到，招行發送的三條推銷簡訊，「與朋友都處於一個『多次經歷，煩不勝煩』但不知如何解決，更不知招行行為，或許已涉嫌違法的情況。」

胡先生表示，起初在法院上，要求招行賠償500元，以及進行書面道歉，「開庭當日，我查閱相關類案判決後，將賠償金額變更至3000元，開庭後招行同意賠付3000元，但想以登門道歉的形式，代替書面道歉，被自己拒之門外，又將賠償提至5000元。」他最終接受了此方案。

胡先生透露，對方法務稱，這是該公司首次因推銷電話簡訊而被告，「我自己在類案檢索中也發現，援引《民法典》1033條告騷擾電話的公開案例極少，而大部分民眾在面對信用卡騷擾電話時，大多選擇了忍讓，或者向基層話務員發洩情緒。」

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