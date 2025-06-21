生日「想花13萬買錶」給自己！網曝1關鍵搖頭：有值得嗎

▲原PO想花13萬元買手錶。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

怎麼樣的經濟狀況，可以購買奢侈品？近日有網友發文表示，她已經存了30萬元，因為生日快要到了，所以就想花13萬元、買禮物給自己，大家覺得以她的經濟狀況，是可以花下去的嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「存款多少可以買奢侈品」為標題發文，提到她工作了2年，存了30萬元，因為她的生日就快要到了，所以有意買一支13萬元的手錶給自己當禮物。她透露，他們家的經濟狀況算正常水準，父母也不會跟她拿錢，大家覺得以她的情況，是可以花下去的嗎？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「如果你是第一次買奢侈品，那我會建議你買，反正短期內你是否有這13萬，對你生活不會有差別，重要的是買到自己喜歡的東西當下那份喜悅，能否成為妳持續有動力往上爬的上進心」、「當你人生發生一些事情的時候，你會發現偶爾任性一回才有為自己而活的感覺」、「你都有存款了，犒勞一下自己又不是啥嚴重的事情，只要沒弄到負債，只要不影響生活，買啥就不是個問題」。

但也有網友點出關鍵，「如果存款30萬要花快一半才買這支錶，我是你我不會買，精品只會帶給你短暫的快樂，你可能最多快樂個一、兩個月就覺得還好了，但回頭看看你自己的存款，加上你還要日常開銷，扣一扣也沒剩多少了吧，真的有值得嗎」、「我是不會，要花掉自己存款一半」、「將近是存款的50%，建議你考慮一下，也不要想說奢侈品能增值，那得是放在家裡供著的情況」、「我的話不想花掉快一半的存款買奢侈品耶，不太算在經濟範圍內允許」。