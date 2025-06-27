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上海版《絕命終結站6》！東方明珠塔疑「熱炸」　遊客驚聲尖叫

▲上海代表性地標東方明珠塔。（圖／記者李毓康攝）

▲上海代表性地標東方明珠塔。（圖／記者李毓康攝）

記者廖翊慈／綜合報導

中國上海代表性地標「東方明珠電視塔」26日遭遊客指出，作為景觀看台的樓層，地面玻璃疑似因天氣過熱，瞬間爆裂，讓遊客們嚇得原地尖叫。不少網友直呼，這場景如同2025年的驚悚電影《絕命終結站6》（絕命終結站：血脈），「隔著螢幕看都頭皮發麻！」

據《大皖新聞》報導，影片中，一塊地面透明玻璃出現細密的裂紋，遠處是城市高樓大廈的街景。拍攝者指著出現裂縫的玻璃說，「剛才我的腳在這，就在這，然後這個炸了，那個炸的聲音嚇死我了，全部人嚇到跑離玻璃。」

東方明珠電視塔網站上介紹了一個遊玩項目全透明懸空觀光廊，「空中漫步，全球唯一的360度全透明玻璃觀光廊。」網友發布的玻璃出現裂紋的位置，疑似位於這處全透明懸空觀光廊。

▲▼上海東方明珠玻璃疑似「熱炸」。（圖／翻攝自微博）

▲▼該名遊客指出，玻璃疑似「熱炸」。（圖／翻攝自微博）

▲▼上海東方明珠玻璃疑似「熱炸」。（圖／翻攝自微博）

官方2018年曾發布一篇文章，其中介紹，全球唯一360°全透明懸空觀光廊位於東方明珠電視塔第二大球體，「美國進口杜邦玻璃膠粘合五層鋼化玻璃高溫燒製，保證透明度的同時，比普通鋼化玻璃增強100倍強度，硬度可與鑽石PK，即使全部碎裂也不會凹陷或坍塌。」

對於玻璃破裂的情況，一位相關工作人員僅表示，「已經第一時間緊急處理了，現在很安全的。」對於玻璃破裂的原因，他未透露其他情況。

相關影片引起網友熱議，不少人表示，都有站在玻璃上拍照的經驗，「不唬爛，要是讓我看到這個，我能嚇哭」、「剛看完《絕命終結站6》，開頭就是高塔上腳踩的玻璃爆裂，怪嚇人」、「還好第一時間緊急處理了，安全之弦不可鬆懈啊」、「裡面空調製冷，外面高溫曝曬，可能積攢了多年的裂痕吧，撐不住了就一起作用爆了」。

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