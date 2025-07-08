仙塔律師の奢華生活　貼臉摟抱富商曝光

▲仙塔律師（右圖，翻攝自臉書）和富商（左圖右，讀者提供）的合照流出，富商親暱摟著她的背。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

有22萬粉絲追蹤的網紅仙塔律師（李宜諪），因涉嫌勾結詐團，日前遭檢警搜索約談。本刊進一步調查，27歲的她已經打進台北名媛圈、出入地產富商飯局，有貴婦爆料，仙塔追求者眾，還有個空軍中尉男友，大方到想月月送禮，乾脆一次就送她一整年共12份的禮物，包括香奈兒包包等，奢侈生活令人有更多聯想。

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▲仙塔律師擅長經營社群，在IG有22萬人追蹤，FB也有3.3萬粉絲。

仙塔律師積極經營社群，擅長拍攝短影片傳授法律知識，主打刺青、美女、專業的形象，令她短短時間就累積高人氣。但日前她遭檢警約談，才發現她涉入靈骨塔詐騙案，有洩密和協助銷贓之嫌，不僅被上銬，還以70萬元交保，形象一夕崩盤。有貴婦爆料，經常看到她現身富商飯局，且聽過仙塔炫耀男朋友很寵她。

▲仙塔律師和網友的問答內容，如今看來格外諷刺。

中尉男友 月月送精品

據悉，仙塔在飯局上稱，自己的男朋友是空軍中尉，對她相當地大方，一出手就是送她整整一年份的禮物，其中包括香奈兒包包、錢包等精品，讓她樂得拿出來秀。此外，更有貴婦聽說她追求者眾多，除了空軍男友外，也有其他男生對她很好。

本刊掌握到獨家照片，去年仙塔出席以地產致富的王姓富商舉辦的飯局，照片中仙塔和富商除了臉貼臉合照外，仙塔更是親暱地勾著富商的手，而富商也握著她的手臂，模樣相當親密。其中還有一張是仙塔律師參加文華東方的米其林宴，和多位名媛眾星拱月，圍繞著王姓富商的照片。

▲塔律師（前排右）被爆常出席富商餐宴，其中一場在文華東方的米其林宴就坐在富商（前排中）旁邊。

打入飯局 放鳥高姿態

這飯局不是一般網紅就能參加，有名媛表示，王姓富商的飯局只邀女生，而且都是年輕漂亮的，還得有點社會地位才夠資格，去年5月之前常在飯局上看到仙塔律師，但後來就沒再見到她出席，總之印象不是很好。「跩得二五八萬的，第一次見面好像乖乖的，後來就漸漸自我感覺良好，約好吃飯當天不來都不講。」

而仙塔的IG除了講述專業內容的主帳號外，還有另一個分享私下生活的小帳，也可見到仙塔律師打扮精緻、手拿名牌包，在歐洲、亞洲各國的愜意生活，只是幾乎都是有人幫她拍照，卻從來未見掌鏡人。

▲仙塔律師（右）曾因接下網紅雪碧（左）告Toyz一案而登上版面。

而對於涉嫌勾結詐團，李宜諪強調事前完全不認識詐騙集團成員，但是「當天處理案件的過程，還是有所瑕疵，我會坦然面對。」

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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