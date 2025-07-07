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日本又發現「劇毒植物」！　40株沿路生長

▲▼日本北海道大學校內出現劇毒植物「巨型霍格威德」（giant hogweed）。（圖左／達志影像／美聯社、圖右／紐約州環境保護局）

▲北海道大學校內發現巨型霍格威德，白石區道路旁也發現相同植物。（圖左／達志影像／美聯社、圖右／紐約州環境保護局）

記者黃聖庭／綜合報導

原產於西亞、具有毒性的植物「巨型霍格威德（giant hogweed）」近期在日本北海道札幌市被陸續發現，繼北海道大學校園內首次出現後，白石區的道路旁也發現40株相同植物沿路生長。鑑於該植物對人體具潛在危害，札幌市已於7月3日緊急展開全市公園及道路的巡查。

巨型霍格威德又名大豕草，屬繖形科多年生植物，因含有光敏性毒素，一旦其汁液接觸皮膚並暴露於紫外線下，恐引發嚴重灼傷，甚至接觸眼睛後可能導致失明。

根據北海道新聞報導，巨型霍格威德此前未曾在日本境內出現，先是6月在札幌市北區的北海道大學校內被發現，7月1日又接獲通報稱，白石區東札幌一帶道路旁也有疑似植物出現。

經市府與北海道大學專家聯合調查，確認白石區一帶約有40株巨型霍格威德沿路生長，綿延長達20公尺。市府立即展開全面緊急檢查，3日派員至市內多處公園及道路巡視，其中在白石區某公園內有2名職員以肉眼逐株檢查。

札幌市呼籲，若發現可疑植物，切勿觸碰，應立即通報相關單位。白石區土木部維護管理課係長北浦美香表示，「雖然目前尚未大規模蔓延，但若發現疑似植物，請勿隨意接近。」
 

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